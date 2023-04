Watch more News on iWantTFC

Nagkasigawan at nagkatulakan sa UP Quezon Hall nitong Lunes nang opisyal na magdeklara ng bagong upong UP Diliman chancellor.

Sa simula ay maayos at masayang nagsagawa ng demonstrasyon ang mga tagasuporta ni dating UP Diliman Chancellor Fidel Nemenzo.

Kanya-kanya pa silang pamamahagi ng magandang ginawa ni Nemenzo sa kaniyang termino.

Members of the UP community show their support to UP Diliman chancellor Fidel Nemenzo. Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

Kabilang dito ang mabilis na pagtugon at pagtutok sa kaso ni UP Professor Melania Flores na dating inaresto ng Quezon City Police District.

Hanggang sa dulo, tumulong umano si Nemenzo na makalaya si Flores. Mabilis din umano siyang tumutugon sa hiling ng UP community.

"Naka-focus kami in endorsing Nemenzo... Napakalaking improvement nng ating UPD chancellor sa kaniyang first term — mapapakita pa rin niya ito sa second term... dapat laging pakinggann ng UP Board of Regents (BOR) ang UP community dahil kami ang stakeholders at kami ang pinakanaaapektuhan," ani Latrell Felix, chairperson ng UP student council.

Pero nang lumabas ang desisyon ng BOR pasado ala-1:30 ng hapon, hindi napaboran ang kanilang hiling at idineklarang bagong chancellor si UP College of Law Dean Edgardo Carlo Vistan II.

Doon na nagkatensyon at makikita pa sa Twitter account ng “Tinig ng Plaridel” na pilit binubuksan ng mga tao ang pintuan ng UP Quezon Hall.

Nagtataka umano sila kung bakit sa 11 na miyembro ng BOR, apat lang rito ang bumoto pabor kay Nemenzo.

Ayon sa UP community, hindi aabot sa 10 ang nasaktan sa tulakan, pero wala naman umanong nasugatan.