Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas, Cavite ang mas mahigpit na panuntunan at requirements sa mga dormitory at apartment sa lungsod kasunod ng pagpaslang sa isang estudyante.

Magugunitang noong nakaraang linggo, ninakawan at sinaksak nang 14 beses si Queen Leanne Daguinsin — estudyante ng De La Salle University-Dasmariñas — sa loob ng inuupahan niyang dormitoryo sa Barangay Santa Fe.

Dahil dito, pinaalalahanan ni Dasmariñas Mayor Jennifer Barzaga sa isang pulong ang mga may-ari ng mga dorm at apartment kaugnay sa pagpapatupad ng mahigpit na panuntunan.

"Sana mas striktuhan natin, may logbook tayo, 'yong mga puwede lang nating papasukin, isipin na natin... kasi 'yong iba masyadong open, wala nang policy sa mga dormitory nila, kahit sino na lang puwede," anang alkalde.

Ayon kay Barzaga, magiging mas strikto na rin ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng lisensiya. Kasama rito ang dagdag na requirements na CCTV sa mga dorm at apartment.

"Nagkaroon kami ng mga additional requirement, grills, specs ng CCTV na para mas malinaw," ani Barzaga.

"Iinspeksyunin natin nang regular para makita namin ano pa mga recommendation namin," dagdag niya.

May kaukulang multa ang mga lalabag sa mga panuntunan at kapag lumabag nang 3 beses ay puwedeng ipasara at tanggalan ng lisensiya ang paupahan, ayon kay Barzaga.

Samantala, hinimok naman ni Cavite Rep. Elpidio "Pidi" Barzaga Jr. ang mga residente na ireklamo sa kanila sakaling wala o hindi gumagana ang mga CCTV sa mga barangay.

Ayon naman kay Damariñas police chief Lt. Col. Juan Oruga, magdadagdag sila ng mga rumorondang tauhan.

Nasampahan na ng kasong robbery with homicide at direct assault upon agent in person in authority ang suspek, na kasalukuyang nasa custodial facility ng Dasmariñas.

— Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News

