MAYNILA — Itinanggi ng mga abogado ng religious group ni Pastor Apollo Quiboloy na Kingdom of Jesus Crist (KOJC) na kaanib ng simbahan si Maria De Leon, ang 73 anyos na defendant sa kasong labor at sex trafficking na pumasok sa plea deal sa US Department of Justice.

Sa press briefing sa SMNI nitong Linggo, sinabi ni KOJC legal counsel Atty. Ferdinand Topacio na hindi makaapekto ang pag-amin ni De Leon sa paglilitis sa kaso ng founder ng simbahan na si Quiboloy.

“Ang ibig pong sabihin niyan, hindi po maaring makaapekto ang kahit na anong pag-amin niya laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy o kahit kanino sa kaniyang mga co-accused kung iyan lamang po ang pagbabatayan,” saad ni Topacio.

Sabi ni Topacio, namumuno lamang si De Leon sa isang paralegal services bureau sa California, at kinuha lamang ang serbisyo ng kaniyang opisina bilang independent contractor para mag-proseso ng dokumento.

“Sa madaling salita po, ito po ay ginawa ng isang tao na walang kaugnayan dito po sa Kingdom of Jesus Christ bilang parte ng kaniyang trabaho,” saad ni Topacio.

Sa pahayag ng US Department of Justice, inamin ni De Leon na nagsumite siya ng mga mapanlinlang na petisyon para sa KOJC.

Ayon sa DOJ ng Estado Unidos, umamin si De Leon na walong taon din siyang katuwang sa pagproseso ng pekeng kasal at visa kasama ang mga lider ng KOJC.

Gumamit umano ng mga mapanlinlang na dokumento ang KOJC para magkaroon ng permanent residency at US citizenship ang mga miyembro ng religious group na nangangalap ng pondo para sa isang bogus charitable organization.

Ayon kay Atty. Michael Jay Green, general counsel ng KOJC, hindi sila natatakot sa pakikipagtulugan ni De Leon sa mga awtoridad sa Amerika.

“There’s a reason why the government leaks this kind of information. They want people of the United States and the Philippines to read this stuff. And frankly, it’s garbage,” saad ni Green.

Idiniin din niyang hindi bogus ang charity ng simbahan.

Dagdag pa ng kampo ni Quiboloy, nais lang ng prosekusyon na kunin ang simpatya ng publiko.

“I think this is trial by publicity. They’re trying to get the sympathy of the public regarding the case against Pastor Quiboloy by bringing this out. This is very suspect, the timing is very suspect,” ayon kay Atty. Dinah Marie Tolentino-Fuentes, isa rin sa mga abogado ng KOJC.

Dati nang sinabi ni Quiboloy, na isang malapit na kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte, na siya ay "Appointed Son of God" at "Owner of the Universe."

Akusado si Quiboloy sa pagre-recruit ng mga babaeng edad 12 to 25 bilang personal assistant o "pastoral." Kabilang umano sa mga obligasyon ng mga pastoral ang maghanda ng pagkain para kay Quiboloy, maglinis ng bahay nito, magbigay ng masahe at makipagtalik sa kaniya na tinawag na "night duty."