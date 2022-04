MAYNILA — Kritikal na ang oras para ubusin ang 27 milyong doses ng COVID-19 vaccine na nakatakdang ma-expire sa Hulyo, ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Kaya naman kukuha na ang Department of Health ng “social mobilizers” para palakasin ang information campaign tungkol sa bakuna kontra COVID-19.

Ide-deploy ito sa mga lugar na may mababang vaccine coverage tulad ng Bangsamoro Region, Soccsksargen, Mimaropa, Bicol Region, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, at Northern Mindanao.

“Let’s not allow 27 million doses of the COVID vaccine to go to waste,” ani Concepcion.

Sayang umano ang trilyong pisong inutang ng bansa para sa pandemic response, karamihan para sa bakuna, kung hindi ito magagamit.

“Time is of the essence. This is why I am calling it out now while there is still time before these vaccines expire. If we don’t use these vaccines, we will have wasted the Filipino taxpayers’ money. It’s money the Philippines can’t afford to waste,” ani Concepcion.

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, chair ng National COVID-19 Vaccination Operations, patuloy pa ang imbentaryo sa mga bakunang malapit nang ma-expire, pero pinaplano nang i-donate ang hindi magagamit sa ibang bansa para hindi masayang.

Aminado si Cabotaje na malaking pagsubok na makamit ang 90 milyong fully vaccinated sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo.

“Aaralin natin ‘yan with much difficulty. Kailangan natin i-push. Napakalaki ng ating challenge. . . Mahihirapan pero titingnan natin kung ano pa ‘yung puwede nating gawin,” saad niya.

Kung nahihirapan ang DOH sa pagkumbinsi sa iba na magpabakuna, may iba naman na tumanggap na ng ika-apat hanggang ika-limang dose, ayon sa ahensya.

Bagama't hiniling na ng DOH sa Food and Drug Administration na amiyendahan ang emergency use authorization ng ilang bakuna para sa ika-apat na dose, para lang ito sa mga health worker, senior citizen, at persons with comorbidity.

Ayon kay Cabotaje, mahaharap sa kaparusahan ang aabuso sa bakuna, tulad ng mga nagpapaturok ng lampas sa rekumendasyon para magbenta ng vaccination card.

May ilan din umanong nagpapabakuna ng brand na tatanggapin sa ibang bansa.

“Ang inaabisuhan lang natin, ‘yung consequence nila. Kasi kung hindi sila mag-adhere sa ating policy, kung may mangyari sa kanila, hindi tayo answerable,” saad ni Cabotaje.