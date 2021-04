Suspek na dati nang sumuko dahil sa droga arestado, P65K halaga ng shabu nakumpiska

Narekober sa suspek ang walong pakete ng hinihinalang shabu sa bayan ng Barobo sa Surigao del Sur. Larawan mula sa Police Regional Office 13

Naaresto ang isang lalaking dati nang sumuko dahil sa ilegal na droga Biyernes ng umaga sa Surigao del Sur, kung saan P65,000 halaga ng shabu ang nakumpisa.

Ito'y matapos maghain ng search warrant ang pulisya sa suspek na si alyas Gaga, 43 anyos, sa Barangay Rizal, bayan ng Barobo.



Nakumpiska kay Gaga ang walong pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 5.68 grams at mga gamit na may kinalaman sa droga.

Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek.

KAUGNAY NA BALITA:



Watch more in iWantTFC

- Ulat ni Lorilly Charmane Awitan