Mga pulis sa isang istasyon sa Angeles City tanggal dahil sa 'April Fool's' prank

ANGELES CITY, Pampanga — Inutos ng alkalde ng siyudad na i-relieve sa kanilang puwesto ang lahat ng pulis na naka-assign sa Angeles City Police Station 5, matapos masangkot sa isang "April Fool’s Day" prank sa social media ang ilan sa mga tauhan nito.

Sa video na inilabas umano noong Abril 2, tila nag-aresto ang mga mga nakaunipormeng tauhan ng isang indibidwal gamit ang opisyal na sasakyan ng Philippine National Police.

Nagpakilala ang mga ito na mga pulis ng Police Station 5. Pero kalaunan ay sinabing "prank" lamang ang pag-aresto.

Hindi pa nagbigay ng dagdag-detalye ang alkalde tungkol sa ginawang prank.

Dahil dito, ipinasasara na rin ng city hall at sinuspende ang permit to operate ng music studio kung saan ginawa ang prank dahil sa paglabag ng mga indibidwal sa mga health protocols gaya ng pagliban sa mga social gathering, social distancing at pagsusuot ng facemask.

Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng music studio hinggil dito.

Nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine ang Angeles City kung saan may liquor ban at alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng umaga na curfew.

-- Ulat ni Trisha Mostoles