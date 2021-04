DOH hospitals sa NCR patuloy ang operasyon sa kabila ng pagsipa ng COVID-19 cases

MAYNILA - Hindi tumitigil ang operasyon ng mga ospital sa Metro Manila na nasa ilalim ng Department of Health (DOH) sa kabila ng dumaraming kaso ng COVID-19 sa bansa, ayon sa ahensya Biyernes ng gabi.

Sa isang pahayag, iginiit ng DOH na lahat ng ospital sa ilalim nito ay hindi nagsuspinde ng operasyon.

Taliwas anila ito sa kumakalat sa social media na huminto na sa pagtanggap ng mga pasyente sa ilang medical facilities dahil marami nang health care workers na nagkakasakit.

Ayon sa DOH, may ilan lang na ospital na tumigil ng elective surgery at outpatient department, pero sa kabuuan ay may operasyon pa rin ang mga ito.

Aminado naman ang ahensya na dumarami na muli ang mga medical frontliners na nahahawa sa COVID-19 kaya nagsasagawa na ng hospital-level investigation para matunton kung saan nagmula ang infection para maagapan at mahinto na rin ang pagkalat nito.

Sa pinakahuling datos ng kagawaran, may 644 active COVID-19 cases sa mga health care workers, kaya hinihikayat ng DOH ang lahat na mga doktor at nurses na magpabakuna na kung may supply na sa kanilang lugar.

Sa ngayon, nasa 78 percent ng COVID-dedicated intensive care unit (ICU) beds ang ginagamit sa Metro Manila, kaya meron pa umanong kama para sa may sakit. Ito'y kahit maraming mga pamilya ng pasyente ang nagsasabi na hindi na sila pinapasok sa mga ospital dahil puno na anila ang mga COVID-19 wards.

May mga pribadong ospital na rin ang nagsimula ng COVID-19 home program kung saan maaari nang hindi pumunta sa ospital ang itinuturing na suspected COVID-19 case pa lang o may mild symptoms.

Ang mga doktor na rin mismo ang tatawag o magbi-video call sa mga pasyente kahit nasa bahay ang may sakit. Ito rin ay para maiwasan na dagsain ang mga ospital.

Nitong Biyernes, nakapagtala ang DOH ng higit 15,000 na coronavirus cases, kung saan higit 3,700 ang itinuturing na "backlogs." Ito na ang pinakamataas na bilang ng bagong COVID-19 infections sa bansa simula nang tumama ang pandemya.

Sumipa na rin sa higit 150,000 ang aktibong kaso.

- Ulat ni Jekki Pacual, ABS-CBN News