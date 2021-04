Cebu university tiniyak na susunod sa health protocols matapos mabatikos sa face-to-face classes

MAYNILA - Tiniyak ng Cebu Technological University (CTU) na susundan nila ang mga protocol na inilatag ng Commission on Higher Education (CHED) matapos umani ng batikos ang umano’y pagsasagawa ng face-to-face classes ng unibersidad nang walang permiso.

Sa isang pahayag noong Biyernes, sinabi nila na tinanggal na sa puwesto ang faculty member na umano’y lumabag sa health protocols habang nagsasagawa ng face-to-face classes sa unibersidad.

"CTU administration remains highly committed to CHED regulations, especially pertaining to the new normal implementation of classes,” anila.

Una nang nanawagan ang CHED sa nasabing unibersidad na itigil ang pagsasagawa ng face-to-face classes sa kanilang veterinary medicine program dahil wala umano itong paalam mula sa komisyon.

“The concerned faculty who allegedly violated protocols has been relieved from her position while undergoing due process. We are doing our best to ensure the safety of the concerned veterinary students, while remaining committed to the quality of education,” sabi ng CTU.

Unang nanawagan ang National Congress of Veterinary Medicine Students (NCVMS), o samahan ng mga veterinary school sa Pilipinas sa CHED Central Visayas na tingnan ang sitwasyon sa CTU - Barilla branch.

Sinimulan umano ng unibersidad ang face-to-face classes noong Marso 23. Iginiit ng NCVMS na hindi kasama ang paaralan sa mga pinapayagan ng CHED na mag-face-to-face classes.

Sa kanilang liham na naka-post sa kanilang Facebook page, nakakalap sila ng mga ulat na may mga nilabag na quarantine protocols gaya ng kawalan ng PPE, o pagtatanggal ng professor ng kaniyang mask.

Bukod pa rito, pinapili umano ang mga estudyante kung sasang-ayon sila sa face-to-face classes o hindi na lang mag-eenroll para sa semestre.

Noong Setyembre, nagkaroon na rin umano ng isyu sa pagsasagawa ng face to face classes, noong ipinagbabawal pa ito ng paaralan.

Hiniling din ng grupo na isailalim sa COVID-19 testing ang mga estudyante, guro, at non-teaching personnel, at iginiit ang tamang pagsunod sa mga protocol sakaling may magpositibo sa sakit.

Pinagpapanagot din ng grupo ang mga administrator maging ang dean ng kolehiyo.

Nanawagan naman ang unibersidad na maging maingat sa pag-post tungkol sa isyu ngayong iniimbestigahan na nila ito.

“We respectfully ask our stakeholders and the concerned individuals or organizations to be mindful in posting comments and information while investigation to determine accountability of the faculty concerned is ongoing,” anila.