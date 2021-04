98 porsiyento ng health workers sa Taguig nabakunahan vs COVID-19: LGU

MAYNILA - Nabakunahan na ang nasa 98 porsiyento ng health care workers sa Taguig, ayon sa lokal na pamahalaan ng lungsod.

Anila sa isang pahayag, katumbas ito ng nasa 7,952 healthcare workers mula sa iba’t ibang ospital na nabakunahan magmula Biyernes, Abril 2.

Layon umano ng siyudad na magbigay ng libreng bakuna para sa 1 milyong residente.

Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Taguig LGU na binabakunahan na ang mga nasa category A2 o iyong mga senior citizen at A3 o mga may comorbidity, na mga hindi senior citizen na may mga medical condition.

Hinikayat din nila na magparehistro ang mga residente sa pagpapabakuna.

Sinabi ng LGU na darating sa ika-3 at ika-4 kuwadrado ng taon ang bakuna na binili nila.

Matatandaan na pumasok ang ilang LGU sa kasunduan ng gobyerno sa AstraZeneca, sa bisa ng isang tripartite deal.

Plano ng gobyerno ng Pilipinas na bakunahan ang 70 milyong katao sa populasyon para makamit ang herd immunity.

Sa ngayon, mga suplay ng Sinovac at AstraZeneca vaccines ang nakakarating sa bansa, na pawang mga donasyon.

