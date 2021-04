31 huli sa sabong sa Northern Samar, Davao City

Arestado ang 22 katao sa isinagawang operasyon ng awtoridad laban sa ilegal na sabong sa Northern Samar. Larawan mula sa Northern Samar Police Provincial Office



Umabot sa 31 katao ang naaresto dahil sa ilegal na sabong sa magkahiwalay na operasyon sa Northern Samar at Davao City nitong Biyernes Santo.

Kasabay ng pinalakas na kampanya ng awtoridad laban sa ilegal na sabong o tupada, nahuli ng mga kinatawan ng Northern Samar Police Provincial Office ang 22 katao.

Sa bayan ng Victoria, 14 katao ang nahuli sa pinagsanib na pwersa ng Victoria Municipal Police Station at Northern Samar Provincial Mobile Force Company (NSPMFC). Ang mga nahuli ay naaktuhan na nagsasagawa ng sabong.



Nakuha naman ang apat na manok pansabong at mga gamit pangsabong gaya ng gaff, rolls of thread, magic tape, at pera na nagkakahalaga ng P4,690.

Tatlo naman ang nahuli sa Barangay Aguada sa bayan ng Rosario sa nasabing probinsiya kung saan nakuha ang P600 na taya at dalawang pansabong na manok.



Sa bayan ng Allen, tatlong residente ng Barangay Sabang ang nahuli dahil din sa sabong. Narekober din ang perang P1,050, isang patay na panabong na manok at gaffs sa nasabing operasyon.



Sa bayan naman ng Mondragon, naaresto ng pulisya ang dalawang lalaki at nakuha sa kanila ang sugatang manok pansabong at dalawang chicken box.

Nahaharap sa kasong paglabag anti-illegal gambling law ang mga naaresto.

Sa Davao City, inaresto ng mga miyembro ng Talomo Police ang siyam na lalaking naglalaro ng online sabong pasado alas-6 ng gabi sa loob ng isang compound sa Zabate Village sa Bangkal.

Nang madatnan ng mga pulis, nagkumpol-kumpol ang mga suspek, na hindi rin nakasuot ng face mask.

Nagpulasan ang mga ito pero hindi rin nakatakas.

Dalawa pang lalaki ang dumating sa lugar para pigilan sana ang pag-aresto pero maging sila ay hinuli rin dahil hindi rin nakasuot ng face mask.

Base sa City Ordinance No. 0307-20 o ang Face Mask Ordinance, mahigpit na ipinagbabawal ang hindi pagsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar sa lungsod dahil sa COVID-19.

Sasampahan ng patong-patong na kaso ang mga nahuli habang kinumpiska na rin ng awtoridad ang computer na ginamit sa operasyon ng online sabong.

- Ulat nina Ranulfo Docdocan at Francis Magbanua