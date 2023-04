MAYNILA – Pasok na rin ang mga empleyado ng barangay sa mga benepisyaryo ng programang pabahay ng pamahalaan.

Batay ito sa probisyon ng isang memoranudm of understanding (MOU) na nilagdaan kamakaialn nina Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar at Interior Secretary Benhur Abalos.

Base sa kasunduan, magtatayo ng housing units para sa mga mahihirap na barangay worker at informal settler sa ilalim ng "Pambansang Pabahay" program.

Target sa kasunduan ang mga mahihirap na barangay tanod, day care teachers, response team workers at iba pang kuwalipikadong empleyado, maging ang mga permanent, contractual o casual workers.

"Sa tulong po ng DILG (Department of the Interior and Local Government), we are finally bringing our program to the barangay level," ani Acuzar.

"Sa ilalim po ng pinirmahan nating MOU ay magtatayo po tayo ng pabahay para sa mga kapuwa nating lingkod-bayan na nagtatrabaho sa barangay at iba pang qualified beneficiaries," dagdag niya.

Kasama rin sa programa ang informal settler families bilang buyer-beneficiaries ng affordable housing units.

Tutulong umano ang DILG sa mga barangay para tukuyin ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng social preparation, census enumeration, socio-economic profiling at pagtatalaga ng social parameters.

