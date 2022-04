Kagawad sa Abra patay binaril habang natutulog

Binaril habang natutulog sa loob ng sariling bahay ang isang barangay kagawad sa bayan ng Pilar sa Abra pasado hatinggabi ng Sabado.

Dead on the spot ang biktimang si Marlon Tanurio, 50 anyos, na kagawad ng Bgy. Bolbolo.

Sa ulat ng Abra police provincial office, nagising sa putok ng baril ang kinakasama ng biktima bandang 12:30 a.m.

A barangay kagawad in Bgy. Bolbolo, Pilar, Abra is shot & killed in his sleep after midnight on Saturday.



Police said they have not heard of any death threats against Marlon Tanurio, the councilman. He is also not running for a local post this May.



📸: Abra PPO pic.twitter.com/LYGWF7C8Kn