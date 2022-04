Jeep na galing kasalan nahulog sa bangin; 2 patay, 28 sugatan

Namatay ang groom at isang 10 anyos na bata, habang sugatan ang 28 iba pang katao matapos mahulog sa bangin ang sinsasakyang bangin sa Marinduque. Pauwi galing kasal ang mga biktima. Courtesy: Marinduque News Network.

Nauwi sa trahedya ang biyahe pauwi sa isang kasalan kung saan dalawang tao, kabilang ang groom, ang namatay habang 28 ang nasugatan nang mahulog ang sakay nilang jeep sa bangin sa bayan ng Torrijos, Marinduque.

Kasama sa nasawi ang groom na si Engr. Allan Roldan at ang isang 10 anyos na bata na parehong dead on arrival sa ospital, ayon sa Torrijos police chiefna si Police Lt. Lily Nicolas

Galing sa bayan ng Sta. Cruz ang jeep na pauwi mula sa kasal nitong alas-3 ng hapon nang mahulog sa bangin.

Nawalan umano ng preno ang jeep, ayon sa drayber na si Roderick Regardo na hawak na ng mga pulis.

"According sa drayber, nawalan siya ng preno noong pababa na medyo pakurba po, may bangin sa ano, nawalan na ng control at preno," ani Nicolas.