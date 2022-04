MAYNILA – Pumalo sa 13,525 ang mga indibidwal na pumasok sa Pilipinas nitong Abril 1, ang unang araw ng pagbubukas ng border sa lahat ng fully vaccinated na dayuhan, ayon sa Bureau of Immigration (BI) nitong Sabado.

Sa isang public briefing, sinabi ni Immigration spokesperson Dana Krizia Sandoval na inaasahan na ang tuloy-tuloy na pagtaas ng bilang ng inbound travelers dahil sa pagbabalik ng pre-pandemic policy.

Sa ngayon ay kailangan na lang magpakita ng biyahero ng "acceptable proof of vaccination" at negatibong resulta ng COVID-19 test na kinuha sa loob ng 48 hours bago ang departure.

Ayon sa Malacañang, tinatanggap din ang laboratory-based antigen test basta kinuha ito 1 araw bago ang departure.

"Open na po ang ating borders. More or less po, we are already back to our pre-pandemic visa policies as we enter the new normal. Pero po as we travel, siguraduhin po natin that we are still able to adhere to basic health protocols," ani Sandoval.

Nauna nang nagpapasok ang Pilipinas ng mga turista mula sa mga visa-free na bansa noong Pebrero, kung saan napansin ng BI ang mabilis na pagtaas ng inbound arrivals.

Mula 8,000 hanggang 9,000 noong Pebrero, pumalo sa 10,000 hanggang 12,000 kada araw ang naitalang arrivals ng BI nitong Marso. Nasa 30 porsyento ang mga dayuhan, karamihan ay galing Amerika, South Korea at Japan.

Inaasahan ang pagtaas pa ng numero sa Abril.

"Historically, marami po talagang pumupunta na foreign nationals dito po sa bansa tuwing summer because of our climate ... Projecting po, around siguro 12,000 to 14,000 arrivals for April, baka even more pa," aniya.

Patuloy ang pagbaba ng naitatalang kaso kada araw dito sa bansa.

Ayon sa ABS-CBN Data Analytics team, mas mababa sa 400 ang naitatalang daily COVID-19 cases sa nakalipas na 6 na araw.

