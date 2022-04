Akyat-bahay sapul sa CCTV sa Bacolod City

Huling-huli sa CCTV ang panloloob ng akyat-bahay sa isang subdivision sa Bacolod City.

Pasado alas-8 ng umaga Miyerkoles, kitang-kita sa CCTV kung paanong pinasok ng suspek ang isang residential compound.

Pagparada ng motor, bumaba ang rider na may dalang papel at pabalik balik na tila may hinahanap. Hindi nagtagal, binalikan ng suspek ang kanyang motor at inilipat sa harap ng isang bahay sa 'di kalayuan. Muli siyang naglakad at nang bumalik ay kaagad inakyat ang pader at pinasok ang bahay.

Habang nasa loob ang suspek, isang kapitbahay ang nagmasid kung may nakapasok sa compound. Nang walang makita ay umalis din ito.

Mahigit kalahating oras sa loob ng bahay ang suspek. Muli nitong inakyat ang pader palabas at sumakay ng kanyang motor. May bitbit na siyang mga bag at jacket.

Kwento ni Jerwin Yulo, nang mga oras na yun, papauwi pa lang sila ng bahay galing trabaho. Nadatnan na lang nila na bukas na ang pinto at bintana. Nakakalat na rin ang kanilang mga gamit.

“(Anong nakuha nya?) Mga bags, jackets, duha ka wallets, mga ATMs,” aniya.

Lingid sa kaalaman ng suspek meron pang isang CCTV at dito ay sapul, klarong klaro ang kanyang pagmumukha. Dahil dito ay meron nang pagkakakilanlan ang mga pulis.

“Nakakuha din kita ung CCTV sa kabilang bahay at so far pina-follow up natin yung possible identity ng suspek at saka nag-coordinate na rin tayo sa may-ari, sa complainants with regards to sa recording at filing ng case," ani Police Major Leo Estopa, chief ng Bacolod Police Station 6.

Makikipag-usap din sila sa homeowners association kung papano maiwasan na mapasok sila ng mga masasamang loob.

Ikinabahala naman ng mga residente ang pangyayari dahil kahit umagang-umaga, malakas ang loob ng suspek.

“Siguro 'yung neighborhood dapat siguro maging vigilant kasi ngayon taghirap na naman. Yung mga modus nila na they pretend na may idi-deliver sila na mga CENECO bills at kung anu-ano pang bills na meron diyan na kung sitahin man sila ng mga tao, they can always pretend,” ani Nonoy Elumba.

Dagdag niya, malaking tulong kung may CCTV at may aso na nagbabantay sa bahay kung walang tao. - Angelo Angolo