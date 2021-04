TINGNAN: Via Crusis sa Davao City ngayong pandemya

Naghintay naman ang mga deboto na nakatalaga sa bawat chapel. Retrato mula sa Davao Nazareno

DAVAO CITY — Imbes na karaniwang parada, nagsagawa ang mga deboto at parishioners ng San Alfonso Maria de Liguori sa Barangay Mandug ng mobile "Dalan sa Krus," o Station of the Cross.

Nagsimula ito alas-4 ng madaling araw kung saan nag-convoy ang mga tao mula sa chapel sa Callawa pabalik ng Madug. Dinaanan sa ruta ang iba pang mga kapilya bilang pag-alala sa kamatayan ni Hesus.

Naghintay naman ang mga debotong nakatalaga sa bawat chapel.

Matapos ang prusisyon, ibinalik ang replica ng imahen ng Black Nazarene sa Our Lady of Peñafrancia.

Kasalukuyang nasa general community quarantine ang Davao City kung saan ipinagbabawal ang mass gathering kabilang ang sa mga simbahan. — Ulat ni Francis Magbanua