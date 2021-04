P22-M halaga ng ilegal na droga sinunog ng PDEA sa BARMM

May P22-milyong halaga ng ilegal na droga ang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga larawan mula sa PDEA BARMM. May P22-milyong halaga ng ilegal na droga ang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga larawan mula sa PDEA BARMM. May P22-milyong halaga ng ilegal na droga ang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga larawan mula sa PDEA BARMM.

Umabot ng P22 milyon ang halaga ng ilegal na drogang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa isand pribadong thermal facility sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), Miyerkoles ng umaga.

Ang sinunog na droga ay mahigit-kumulang 3,263 gramo ng shabu at marijuana na nakumpiska at narekober na ebidensya mula sa iba’t-ibang anti-drugs operation ng PDEA at Philippine National Police (PNP).

Ang pagsira at pagsunog ng mga iligal na droga ay bilang pagsunod sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na nagsasabing kailangan sirain o sunugin ang ilegal na droga matapos ito ma-kumpiska at ma-inspeksyon.

Ayon kay PDEA BARMM Director Juvenal Blanquera Azurin, pagpapakita rin ito na hindi nare-recycle ang mga nakukumpiskang ilegal na droga.

“I assure the public that your PDEA is professional, dynamic, excellence-driven, accountable and as much as we want all confiscated dangerous drugs are immediately destroyed but we have to follow legal procedure like obtaining order from courts,” aniya. - ulat nina Chrislen Bulosan at Lerio Bompat

