Kabataan sa Siniloan namigay ng lugaw sa frontliners nitong Huwebes Santo

Sangguniang Kabataan ng Siniloan Laguna

LAGUNA -- “Ang pagkain ay essential. Ang lugaw ay pagkain. Ibig sabihin ang lugaw ay essential."

Ito ang mga katagang ginamit ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan ng bayan ng Siniloan, Laguna, nang mamigay ng libreng lugaw nitong Huwebes Santo sa mga frontliners na nagbabantay sa checkpoints sa ilang barangay sa bayan.

Paraan daw nila ito para magbigay-pugay sa mga frontliner na naglilingkod, kahit pa Mahal na Araw.

"Pinili talaga namin na mabigyan ang mga bagong bayani o frontliners," sabi ni C-An Salaveria Puño, SK federation president

sa Siniloan.

Ilan lang ang feeding program sa mga programang ginagawa ng SK.

"To be honest palaging related sa sa glutinous rice or malagkit yung main ingredients namin like champorado, totong and lugaw na mismong harvest pa ng mga magsasaka namin dito sa Bayan ng Siniloan," ani Puno.

Itinaon rin daw nila na lugaw ang ipamigay dahil trending ito ngayon sa social media.

Umabot sa 55 frontliners habang 150 indibidwal ang nabigyan ng libreng lugaw.

