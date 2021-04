Ilang kabahayan nasunog sa Davao City

Kuha ni Lovely Manubay

DAVAO CITY—Sumiklab ang sunog na tumupok ng ilang bahay sa Pag-asa, Barangay 5-A, Bankerohan, Davao City bandang alas-11 Huwebes ng gabi.

Nangyari ang sunog sa may residential area malapit sa Davao river at under control na ng mga bombero ang insidente.

Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog at kung ilang bahay at pamilya ang apektado sa pangyayari. - Ulat ni Hernel Tocmo