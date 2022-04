Dead-on-arrival sa ospital ang isang pulis matapos siyang madaganan ng isang SUV sa national highway sa Cordon, Isabela noong Huwebes.

Sa imbestigasyon ng Cordon Police Station, base umano sa CCTV, bumangga ang SUV sa likurang bahagi ng isang truck sa highway sa bahagi ng ng Barangay Laurel mag-aalas kwarto ng madaling araw.

Mabilis umano ang takbo ng SUV kaya nahirapan itong umiwas sa truck.

Sa lakas ng pagkabangga, tumilapon ang SUV sa kabilang linya ng kalsada kung saan bumaliktad ito at nadaganan ang motorsiklong minamaneho ng pulis.

Kinilala ang pulis na si Miller Aglabtin, 33, na naka assign sa Regional Training Center 2 (RTC 2) ng Cauayan, Isabela.

Lumalabas na nakainom ng alak ang driver ng SUV .

Magsasampa umano ng kaso ang asawa ng pulis ng reckless imprudence resulting in homicide and damage to property laban sa driver ng SUV.—Ulat ni Dianne Dy

