MAYNILA - Magsasagawa ng road reblocking at repairs ang Department of Public Works and Highways sa ilang parte ng Metro Manila simula alas-11 ng gabi ng Biyernes, Abril 1.

Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, apektado ang mga sumusunod na lugar:

EDSA

NORTHBOUND

EDSA cor. Panay Ave. hanggang Mother Ignacia (unang kanto mula sa bangketa).

EDSA malapit sa Quirino Highway Exit

EDSA - Quezon City Bago at matapos ang Gate 3 (ika-3 kanto mula sa MRT lane)

Main Avenue hanggang P. Tuazon Flyover (ika-2 lane mula sa bangketa)

EDSA Main Avenue matapos ang P. Tuazon hanggang Aurora Boulevard

EDSA Pasay City innermost lane (bus way), sa P. Santos St. papuntang EDSA - Evangelista footbridge.

SOUTHBOUND

EDSA Caloocan sa harap ng A. De Jesus St. (ika-5 lane mula sa bangketa)

C5, Ilan pang kalsada

Timog Ave. Boy Scout Rotunda (una at ika-2 lane mula sa driveway.)

C5 Road (Ugong Norte Southbound)

C5 Road (Bagumbayan Southbound)

C5 Road (Ugong Southbound)

C5 service road (Bagong Ilog Southbound)

C.P. Garcia Ave. bago mag-Katipunan Ave. (ika-2 lane mula sa bangketa)

C5 Northbound (inner lane), Makati City

Hanggang alas-5 ng umaga ng Abril 4, Lunes gagawin ang pagkukumpuni.

Pinayuhan ang mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta.

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more on iWantTFC