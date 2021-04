LGUs ang magpapasya kung 'in cash' o 'in kind' ang ayuda: DILG

Residente ng San Juan na tumatanggap ng ayuda mula sa second tranche ng social amelioration program noong Setyembre 10, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Nasa local government unit na ang pagpapasya kung "in cash" o "in kind" ang ayudang ipapamahagi nila sa kanilang mga constituent na naapektuhan ng enhanced community quarantine, sabi ngayong Huwebes ng Department of the Interior and Local Government.

Aabot sa 22.9 milyong tao ang makatatanggap ng ayuda mula sa gobyerno matapos isailalim ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal sa pinakamahigpit na lockdown level dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

"The LGUs have the discretion to determine if the assistance will be given in cash or in kind provided that the assistance gets to their constituents soonest," sabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya sa isang pahayag.

Ayon kay Malaya, kailangang maglabas ang mga mayor ng executive order kung saan nakadetalye kung "in cash" o "in kind" ang ayuda, at ang proseso ng pamamahagi nito.

Kasama sa mga benepisyaryo ng paayuda ang mga low-income individual at mga nagtatrabaho sa informal sector na nakatanggap ng unang tranche ng Social Amelioration Program (SAP), additional beneficiaries ng ikalawang tranche ng SAP, mga nasa wait-list ng SAP, at mga low-income individual na mag-isa, person with disability at solo parent.

Puwede ring magbigay ng ayuda ang LGU sa iba pang naapektuhan ng ECQ kung may matira pang pondo.

Ayon kay Malaya, magbibigay ang DSWD sa LGU ng listahan ng mga dating tumanggap ng SAP.

Dapat munang ilathala ng mga lokal na opisyal sa kanilang mga website at social media account ang pangalan ng mga tatanggap ng ayuda bago simulan ang pamamahagi, sabi ni Malaya.

Tiniyak naman ni Malaya na magiging ligtas ang pamamahagi ng ayuda.

Ipinag-utos din ang pagtatag ng appeals committee kung saan maaaring magreklamo ang mga tao kaugnay sa pamamahagi ng ayuda.

Bubuo rin ng joint monitoring and inspection team para tumugon sa mga reklamo kaugnay sa pinansiyal na tulong.

