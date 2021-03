Ilang Pinoy, naninigurong sasagutin ng gobyerno ang gastos kung magka-adverse effects mula COVID-19 vaccine

MAYNILA - Hindi nakasisiguro si Marco Dela Vega, isang residente ng Quezon City, kung talaga bang sasagutin ng gobyerno ang gastusin sa ospital sakaling magkaroon ng side effect ang COVID-19 vaccine sa kaniya at sa mga mahal sa buhay.

Ito aniya ang isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit nagdadalawang isip siya na magpabakuna.

“Hindi natin alam kung ano idudulot ng bakuna na yun eh. Dapat po talaga, sagutin nila yun kasi sa kanila naman nanggaling yung desisyon eh. Kung sakaling may mangyari sa amin, wala kaming pambayad sa gastos sakaling magkaroon ng side effect,” sabi ni Dela Vega.

Ayon kay Rey Balena, Tagapagsalita ng PhilHealth, ang coverage ng PhilHealth ay nasa P8,300 para sa AEFI o Adverse Event Following Immunization.

“Base sa Universal Health Care Law, ang lahat ng mga Pilipino ay awtomatikong miyembro ng PhilHealth. Kaya’t hindi kailangan pangambahan ang pagiging member o non-member. Kailangan lang magpa-register. Under the UHC Law all Filipinos are deemed members of PhilHealth. So there is no such thing na as non-members,” sabi ni Balena sa isang text message sa ABS-CBN News.

“The issue really is when one is not yet registered - meaning he/she has no PhilHealth ID Number yet. But just the same, the law guarantees na hindi hadlang ang kawalan ng PhilHealth ID para maka-avail ng benefits,” dagdag niya.

Walang pagkakaiba sa makukuhang halaga ng coverage dahil may standard benefit rate.

“In terms of coverage naman, there is no differentiation between member categories. We implement a standard uniform benefit rate for everyone,” aniya.

Dagdag niya, base sa UHC, kalauna’y papalitan ang scope ng payment base sa DRG o diagnosis related groups.

“Per UHC, we will later switch to a different payment provider mechanism, one of which is the DRG (diagnosis related groups) which differentiates payments according to the risk profiles of patients,” sabi ni Balena.

Kasalukuyan namang inaantay ng ahensiya ang pinapaaprubahan nilang mas matataas na coverage rates para sa mga severe hanggang critical AEFIs.

