Huwebes Santo: Mga mananampalataya bumisita pa rin sa mga simbahan kahit sarado

Labas ng Saint Paul the Apostle Parish sa Quezon City nitong Abril 1, 2021 o Huwebes Santo. Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News

MAYNILA – Maraming mananampalataya pa rin ang bumisita sa mga simbahan sa Kamaynilaan nitong Huwebes Santo kahit sarado ang mga lugar ng pagsamba dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.

Sa Quezon City, sarado ang Saint Paul the Apostle Parish pero may mga tao pa ring pumupunta para mag-alay ng ilang minutong dasal.

Pinapayagan naman sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word na pumasok ang mga mananampalataya para magdasal basta hindi sila marami.

The Shrine of Jesus the Divine Word only holds online mass and other religious activities, but parishioners can still enter the compound and pray provided that they will only be in small groups. pic.twitter.com/wNdaFxq4PN — sherrie ann torres (@sherieanntorres) April 1, 2021

Kabaligtaran naman ito ng sitwasyon sa Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, na sarado sa publiko.

Ayon sa isang empleyado, hindi muna nagsasagawa ng religious activity ang Mount Carmel bilang pakikiisa sa panawagan ng gobyernong manatili ang mga tao sa kanilang mga bahay.

Sa kabila nito, may ilang motoristang humihinto para magdasal sa labas ng simbahan.

The Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel remains closed. But visitors are also allowed to stop and pray in front of the church. No online religious activities for now, pending the IATF issuance of new guidelines, according to some of its staff. pic.twitter.com/mt4eviiUDT — sherrie ann torres (@sherieanntorres) April 1, 2021

May mga mananampalataya rin sa St. Peter Parish: Shrine of Leaders sa Commonwealth Avenue, kung saan puwedeng magsindi ng kandila at magdasal.

May mga vendor din sa paligid ng St. Peter Parish na nagbabakasakaling kumita ngayong Huwebes Santo.

At St Peter’s Parish: Shrine of Leaders along Commonwealth Ave. in Quezon City, pilgrims can pray in front of the church and offer candles. pic.twitter.com/zsblFZEHV1 — sherrie ann torres (@sherieanntorres) April 1, 2021

Karamihan sa mga simbahan sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan ay magdaraos ng kanilang Holy Week activities online matapos ipagbawal ng gobyerno ang religious activities dahil sa pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19.

