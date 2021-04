College student sa Sorsogon nagtuturo ng mga bata sa kaniyang barangay

Inilalaan ng college student na si Joey Lobrin ang kaniyang libreng oras tuwing Sabado sa pagtuturo ng mga bata sa kanilang lugar sa Pilar, Sorsogon.

Sa pagtuturo ng mga bata inilalaan ng first-year broadcasting student na si Joey Lobrin ang kaniyang libreng oras tuwing Sabado.

Nais kasi ni Lobrin, 20, na makatulong sa pag-aaral lalo ngayong nabago ang sistema ng edukasyon dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon kay Lobrin, nitong Pebrero nang simulan niya ang pagtuturo ng mga bata sa Barangay Calongay sa bayan ng Pilar, Sorsogon. Tinawag niya itong "Tulay sa Pagkatuto."

"Para sa akin kahit walang face-to-face class, dapat hindi mahinto ang pagkatuto ng mga bata kahit nasa kani-kanilang bahay. Kaya I pushed this project para mabigyan naman 'yung mga bata ng kaalaman, karunungan at higit sa lahat kasiyahan sa gitna ng pandemya," aniya.

Dahil sa pagbabawal sa face-to-face classes bunsod ng pandemya, distance learning ang ipinatutupad sa mga eskuwelahan. Sa ilalim nito, nag-aaral ang mga bata mula sa bahay sa pamamagitan ng modules, online classes, telebisyon at radyo.

Pero may mga estudyanteng hirap sa distance learning dahil sa kakulangan ng gadget at internet connection, at hirap ding unawain ang module nang mag-isa.

Nasa 7 bata ang tinuturuan ni Lobrin. May mga kaibigan din siyang tumutulong minsan sa pagtuturo.

"Minsan tinuturuan ko magbasa, magbilang. May storytelling din at iba pang activities," aniya.

Marami na ring nag-donate ng libro kay Lobrin para maipagpatuloy niya ang proyekto.

Para kay Lobrin, bawat isa ay may kakayahang makatulong sa kapuwa sa iba't ibang paraan.

-- Ulat ni Karren Canon

