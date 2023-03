DLSU-Dasmariñas, nagdadalamhati sa pagkamatay ni Leanne Daguinsin

LAGUNA — Puno ng sakit ang panghihinayang ang nararamdaman ng mga kamag-aral ni Queen Leanne Daguinsin sa De La Salle University (DLSU)-Dasmariñas sa kanyang pagkamatay.

Ninakawan at sinaksak ng 14 na beses si Daguinsin sa loob ng kanyang inuupahang dormitoryo sa Brgy. Santa Fe, Dasmariñas noong Martes.

Ngayong Biyernes, nagpunta ang mga kamag-aral sa burol para kay Daguinsin sa kanyang hometown sa Pila, Laguna.

“Hindi niya po deserve ‘yung ginawa sa kanya. Leanne is a very kind friend, sobrang bait niya para gawin sa kanya ‘yun kaya until now parang ang hirap pa ring tanggapin.," ayon sa kamag-aral ni Daguinsin na si Sean Alcoseba.

“Gagawin namin ang lahat para makuha namin ‘yung hustisya na para po sa kanya," ayon sa isa pang kamag-aral na si Gabe Tolentino.

Kinansela ng DLSU-Dasmariñas ang in-person classes kasunod ng krimen, pero babalik ito matapos ang Holy Week break.

Aminado ang mga estudyante na nababahala rin sila sa kanilang kaligtasan matapos ang insidente.

"Parang takot na. ‘Yung iba pong dormers nag-pullout na po sa dorm nila," ani Alcoseba.

Samantala, galit naman ang nararamdaman ng pamilya sa suspek na nakilala na ng mga pulis.

“Diyos ko po! Maawa ka! Sana maliwanagan ang isipan mo at magsisi ka. Humingi ka ng patawad sa Panginoong Diyos sa iyong ginawa sa apo ko. At hindi ko masasabi kung siya’y aking makita nang personal, hindi ko po alam kung anong magawa ko sa kanya. Ang sakit, sakit po," ayon sa kaniyang lola na si Julieta Monserrat.

Nakikipag-ugnayan na ang DLSU-Dasmariñas sa lokal na pamahalaan para sa pagpapalakas ng seguridad sa campus at mga dormitoryo.

Kinondena ng unibersidad ang pagpatay sa kanilang estudyante.

Nanawagan din sila ng hustisya para kay Daguinsin.