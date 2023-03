MAYNILA - Magsasagawa ng road reblocking at pagkukumpuni ang Department of Public Works and Highways simula alas-11 ng gabi ng Marso 31 hanggang Abril 3 sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila.

Ayon sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong Biyernes, mangyayari ang mga pagkukumpuni sa mga sumusunod na kalsada:

C-5 Road SB sa gitna ng Lanuza Ave. at Green Valley Footbridge, Brgy. Ugong (truck lane), Pasig City C-5 Road pagkatapos ng Elevated U Turn Slot (3rd lane from median Island), Pasig City EDSA SB malapit sa Estrella St. at malapit sa Ayala Ave., Makati City (Rotomilling/ Asphalt Overlay Only) EDSA NB malapit sa MRT Buendia Station (Innermost lane), Makati City EDSA SB kaharap ng Uni Oil at bago mag-Bansalangin St. (Outer lane/ 1st lane from sidewalk), Quezon City EDSA SB bago ang Dario Bridge at kaharap ng Lemon Square Bldg. (Outer lane/ 1st lane from sidewalk), Quezon City Luzon Ave. NB flyover hanggang Congressional Ave. Ext. (Inner lane/ 1st lane from plant box), Quezon City Commonwealth Avenue WB Doña Carmen St. hanggang Odigal St. (4th lane from center); at corner Riverside St. (1st lane from center), Quezon City EDSA NB from Mahal Kita Hotel to Taft Ave. (2nd lane from median Island) A. Bonifacio Ave. SB corner Sgt. Rivera (1st lane from sidewalk), Quezon City C-5 Service Road SB, Bagong Ilog before stop light going to Pasig Blvd. Ext. (Portions of 1st and 2nd lanes), Pasig City

Madadaanan muli ang mga nabanggit na kalsada simula alas-5 ng madaling araw sa Abril 3.

