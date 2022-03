Vico Sotto: Politicians' names, faces should not be placed on city projects

MANILA - Re-electionist Pasig Mayor Vico Sotto on Thursday urged the public to let go of traditional politics and embrace the new style of politics - one wherein politicians do not put their names and faces on the city's projects.

In a caucus in Barangay Manggahan, Sotto said projects in Pasig are accomplished for all Pasigueños.

"Nakita niyo po bang naglagay ako ng pangalan na, 'Project of Mayor Vico'? Hindi ko po ginagawa iyan dahil magaling ako, matalino, hindi po. Ako po'y naniniwala na ito na iyong makabagong estilo ng politika," he said.

"Hindi ko po masisi iyong mga dati, sige hayaan niyo na po... Ganoon naman talaga dati, iyan ang traditional na politika. Pero yakapin na po natin iyong makabagong estilo ng politika. Kung meron mang pangalan na ipapaskil dyan sa mga proyekto ng lungsod ng Pasig, hindi po dapat pangalan ng politiko... Dapat ang nakasulat po sa mga proyekto natin, 'Project of Pasig City'."

Sotto also shrugged off criticisms he has been receiving amid the changes in the city's governance and politics.

"Iyong mga naninira sa atin, gumagawa ng kwento, gumagastos hanggang sa Facebook. Pero okay lang po iyon, hayaan natin sila. Sasagutin natin pag kailangan. Pero hayaan natin sila. Tinatanggap natin na sa pagbabagong pinapakilala natin, imposibleng walang magagalit," he said.

"Sa dulo, ang importante lang sa akin, kaya kong humarap sa Diyos at sa kapwa ko tao na malinis ang konsensya."

Meanwhile, vice mayoral candidate Dodot Jaworski, Sotto's runningmate, vowed to uplift the lives of Pasigueños, starting with providing education for the youth.

"Wala hong sikreto. Kung gusto nating umasenso, kailangan nating puhunanan ang galing, talento ng ating kabataan. Kailangan nating paaralin ang ating mga anak. Kailangan ho nating bigyan sila ng mas mataas na antas ng pagtatapos ng kanilang edukasyon," he said.

Pasig Rep. Roman Romulo, who is seeking a second term in office, said he authored a law bringing back the teaching of good manners and right conduct (GMRC) in schools.

But he believes GMRC should also be taught to politicians.

"Naisulat nga po natin iyong batas. Pero minsan po napapaisip ako e. Baka dapat hindi lang sa K to 3 ito e. Baka dapat po kaming mga politiko e nag-aaral din ng GMRC. Kasi minsan po merong iba sa amin, nakakalimot po ng good manners and right conduct," he said.