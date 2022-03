Sheikh Mohammed bumisita sa Philippine pavilion sa Expo 2020 Dubai

DUBAI - Bumisita ang Vice-president at Prime Minister ng United Arab Emirates at ruler ng Dubai na si His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum sa Philippine Pavilion o “Bangkota” sa Expo 2020 Dubai nitong March 18.

Sinalubong ni Philippine Ambassador to the UAE Hjayceelyn Quintana si Prime Minister Sheikh Mohammed at kanyang kasamang UAE Cabinet Ministers.

Tumagal ng ilang minuto ang pagbisita ng VIPs kung saan naikot nila ang pasilidad. Nakita rin ni Prime Minister Sheikh Mohammed ang mga ipinagmamalaking produkto ng Pilipinas na nakadisplay at binebenta sa Marahuyo Go Lokal boutique.

Bago umalis, nakipagkawayan at sumaludo pa ang Prime Minister ng UAE at ruler ng Dubai sa mga taong nakasaksi kasama na ang TFC News sa biglaang pagbisita niya sa Philippine Pavilion.

“I have asked him if he has visited the Philippines and he said, yeah, many years ago he has visited. He was quite impressed to know that we have 7,641 islands, he was absorbing the narration that were given, he was very happy,” pahayag ni Quintana.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.