Seaman patay sa pamamaril sa Ilocos Norte

Patay ang isang seaman matapos siyang pagbabarilin sa bayan ng Badoc, Ilocos Norte, Huwebes ng umaga.

Sa inisyal na imbestigasyon, habang bumibili ang biktima ng niyog sa isang tindahan sa Barangay Gareta ay bigla na lamang dumating at pinagbabaril ng mga salarin na magka-angkas sa motorsiklo.

Nagtamo ng tama ng baril sa dibdib at ulo ang biktima, na hindi muna pinangalanan.

May pagkakakilanlan na sa gunman at may mga motibong pinag-aaralan na ang pulisya pero hindi pa ito idinetalye.—Ulat ni Grace Alba

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC