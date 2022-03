PH Embassies at Consulates sa Gitnang Silangan, naghahanda na para sa pagsisimula ng Overseas Voting

DUBAI - Puspusan na ang paghahanda ng Embassies at Consulates ng Pilipinas sa Gitnang silangan para sa nalalapit na Overseas Voting mula April 9 hanggang May 9.

Sumailalim na rin ang election officers sa Electoral Board Training sa Dubai, United Arab Emirates. Pinangunahan ni Commission on Elections (COMELEC) Commissioner Rey Bulay ang pagbubukas ng Intensive Automated Election System Electoral Board Training.

Sumailalim sa pagsasanay ang 74 na election officers mula sa 10 Foreign Service Posts ng Department of Foreign Affairs sa Gitnang Silangan. Kabilang dito ang mga kawani ng Philippine Embassies at Consulates sa Bahrain, Jordan, Israel, Kuwait, Oman, Lebanon, Saudi Arabia at UAE.

Tinalakay sa training ang mahalagang papel ng Special Board of Inspectors maging canvassers, technical procedures para sa consolidation at canvassing ng mga balota gayundin ang tamang paggamit at pag-operate ng vote counting machines o VCMs sa mga araw ng halalan.

“Yung manpower namin sa COMELEC, have been perfecting the system together with the provider of the technology. We take pride with the fact na we will have an honest, orderly, and peaceful election for the entire country,” sabi ni Bulay.

Sa datos ng COMELEC halos 1.7-milyon ang registered Overseas Filipino Voters. Pinakamaraming botanteng OFWs sa Middle East at Africa na higit 780-libo.

Ang UAE naman ang may pinakamaraming botante sa Gitnang Silangan na sinundan naman ng Saudi Arabia at Kuwait. Kaya naman todo na ang paghahanda ng COMELEC.

Bukod sa Dubai magsasagawa na rin ng training sa Los Angeles, USA at Athens, Greece.

“Kailangan natin ang eleksiyon na ito kasi it will determine kung ang bansa natin will bounce back to health or remain in the doldrums. Filipinos I call upon all of you to come out and cast your vote,” panawagan ni Bulay.

