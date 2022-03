Northern Lights, nagpakita sa mga turistang Pinoy mula France

NORWAY - Kulay berdeng natural light display na may iba- ibang formation na bumalot sa kabundukan ang natunghayan ng grupo ng Pinoy matapos ang halos isang oras na paghihintay sa isang campsite ilang kilometro ang layo sa Tromso, sa hilagang bahagi ng Norway.

Ito ang world-famous at dinadayong Northern lights o Aurora Borealis, ang natural phenomenon na dulot ng solar wind, magnetic field ng daigdig at chemical composition ng atmosphere ng mundo. Ang resulta, pagsambulat ng kulay sa kalangitan sa gabi na madalas hinahabol at hinihintay ng mga turista dahil mailap itong makita.

Kaya nang natunghayan ng mga turistang Pilipino ang natural phenomenon na ito, kanya-kanya na silang nag-posing at nagpakuha ng group shots kahit lubog na ang mga paa sa makapal na snow at hindi alintana ang napakalamig na panahon.

“For me this is the most unforgettable experience in my life. I had seen the Northern lights, the group had seen the Northern lights and it’s very beautiful and amazing,” sabi ni Lorna Munnecum, Manager ng Amihan Travel Tours.

Hindi basta lumalabas ang Northern lights. Ayon sa tour guide, merong tatlong bagay na kailangang mangyari para magpakita ang nakakamanghang natural na pailaw. Una, kailangang madilim ang kapaligiran, maganda ang panahon at pangatlo ang pagtama ng high energy electrons mula sa solar wind sa magnetic field at atmosphere ng daigdig.

Ang Aurora ay nagpapakita ng dynamic patterns ng matingkad na ilaw na malimit lumabas sa Arctic at Antarctic polar circles at Northern latitudes.

“Na-amaze, we’re lucky na nakita natin kasi I have a friend na nagpunta siya dito how many days and he’s not lucky. Hindi lumabas ang Northern lights. Masaya kasi hindi lahat ng tao nakikita (ito),” sabi ni Liza Quibuyen, Pinay sa Paris.

Matapos bumiyahe mula Oslo hanggang Tromso na nasa hilagang bahagi ng Norway, dumiretso na sa campsite ang mga Pinoy kung saan tanging bonfire lang ang nagpapainit ng kapaligiran, nagpalipas ng ilang sandali habang hinihintay ng paglabas ng Aurora.

Nagbonding at kahit pagod mula sa biyahe, hindi mapantayan ang ligaya nang makita nila ang Northern Lights.

“I’m so happy because just for one night yung pagka-visit pa lang namin dito I felt so happy that I am one of those few people who were in our group to see the Northern Lights and it was so amazing when we saw it,”sabi ni Josefina Mangio, Pinay mula sa Paris.

Matapos ang hindi malilimutang karanasan sa Northern Lights, nag-enjoy ang grupo sa mga sumunod na adventure sa camp Tamok tulad ng dog sledding kung saan ang bawat sled ay hila-hila ng mahigit limang Alaskan Huskies.

May humataw ang iba sa pagsakay sa snow mobile habang ang iba naman ay nag-snow-shoeing na lang.

Nakakamangha ang pagbisita sa ice domes, isang straktura na gawa sa ice kung saan napapaligiran ng art cravings, merong ice bar at ice bedrooms.

Ayon sa mga Pinoy sulit at super blessed sila sa kanilang weekend trip na ito bago na sumabak muli sa kanilang mga trabaho.

