Mga protesta sa Europa kontra sa pag-atake ng Russia sa Ukraine, patuloy pa rin

AMSTERDAM - Tuloy ang mga protesta sa the Netherlands bilang pagtutol sa paglusob ng Russian forces sa Ukraine. Lingguhan na kung magtipon ang mga raliyista sa mga siyudad gaya ng Amsterdam, Rotterdam at The Hague.

Binatikos nila si Russian President Vladimir Putin na hinalintulad kay German dictator Adolf Hitler. Ang Ukrainian na si Ivan, emosyunal habang tinitingnan ang mga poster.

Nangangamba siya sa kaligtasan ng pamilya na nakatira malapit sa border ng Russia. “Putin is a big problem in Ukraine,” sabi ni Ivan, Ukrainian na nagtatrabaho sa Amsterdam.

Bawat dumadaan sa rally, napapahinto at nagpahayag ng simpatya sa mga Ukranian.

“It is a terrible situation. We are against the decision that Russia made,” sabi ni Christian, Italian tourist.

Samantala, nakalikom na ng mahigit 106 million Euro ang national fund raising marathon na ilalaan para sa pagkain, tirahan at medical supplies ng refugees mula sa Ukraine. Inorganisa ito ng Giro 555, na binubuo ng labing-isang aid organisations.

Nakiisa sa fundraising ang speed skater at three-time Olympic gold medalist sa Beijing Winter Olympics na si Irene Schouten, na in-auction ang kanyang skating suit. Marami ring Dutch companies ang itinigil ang negosyo sa Russia.

BELGIUM

Sa Belgium dumating nitong nakaraang linggo ang higit labing isang libong Ukranian refugees. Inaasahan ng pamahalaan na lolobo ito ng hanggang dalawandaang libo.

Kaya naman maging ang Royal family, maglalaan ng tatlo nilang properties para matiyak na magiging maayos ang kalagayan ng mga refugees hanggang sa mailipat sila sa mga shelter.

Patuloy rin ang pagtulong ng mga Pilipino na nag-donate ng mga pagkain at damit.

“Yung food pag kailangan talaga sinasabi na kailangan ng food, bibigyan namin pero mostly po muna yung mga damit ang binibigay namin kasi yun ang una nilang kailangan, yung may maisuot dahil umaalis sila na wala silang gamit,” sabi ni Ana Czarea Ambrocio. Dinadala nila ito sa Ukranian Embassy at sa mismong refugee center.

Tuloy naman ang pagtanggap ng iba-ibang bansa sa Europe tuldad ng The Netherlands at Belgium sa mga refugee mula sa Ukraine. Aabot na sa 2 milyong refugees ang tinanggap ng Poland at higit 50,000 naman sa Romania.

UNITED KINGDOM

Sa United Kingdom, higit 12,000 pa lang ang na-isyuhan ng UK Visa. Kaya humarap ng kritisismo ang UK government sa matumal na pagtanggap ng refugees. Pero paliwanag ni Prime Minister Boris Johnson, nais ng UK na tumanggap ng refugees pero nag-ingat rin ang gobyerno.

