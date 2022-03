Marcos Jr. itinangging nais maging pangulo para matakasan ang utang sa BIR

MAYNILA - Naging maigsi ang sagot ni Presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa katanungan tungkol sa alegasyong kaya lamang ito tumatakbong Pangulo ng bansa ay para maiwasan ng kanyang pamilya ang pagbabayad ng estate taxes.

Matatandaang sinisingil na ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang mga Marcos ng higit P200 bilyong estate taxes.

Una nang sinabi ni Presidential aspirant Sen. Manny Pacquiao na gagamitin lang ni Marcos ang kanyang pusisyon sakaling manalo para maiwasan ang sinisingil na buwis.

"Gustong gusto nila makabalik bakit? Unang-una abswelto sila sa ano nila sa gobyerno sa taxes, pangalawa ito ang talagang nakikita kong goal pag sila nabalik sa power, yung mga nakadispute na ari-arian, gold deposit, lahat yan malilinis na yan, pwede na matransfer sa sariling account nila sa personal account nila,” sabi ni Pacquiao sa ambush interview sa media.

“Not very much,” ang maigsing tugon ni Marcos sa ambush interview ng ABS-CBN news.

Una nang nanindigan ang kampo ni Marcos na ginagamit lamang ang isyu ng estate taxes sa pamumulitika ngayong halalan.

Sa isang pahayag sinabi noon ni Atty. Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Marcos na nasa korte pa umano kaso hinggil sa estate taxes.

“It’s not a coincidence that rivals of presidential frontrunner Bongbong Marcos are raising this matter in unison a few weeks before the elections; sadly this is all about politics,” ani Rodriguez.

Samantala, tinapos naman ng Uniteam ang pagbisita sa Mindanao ngayong linggo sa isang campaign rally sa Bukidnon kung saan inendorso si Marcos ng gobernador ng probinsya na si Jose Maria Zubiri Jr.

Hindi naman kasama ni Marcos ang kanyang runningmate na Davao City Mayor Sara Duterte na nagiikot ngayong araw sa Bataan at sa Antipolo, Rizal.

Napuno ng mga taga suporta ang capitol grounds sa Malaybalay Bukidnon.

Matatandaan na noong 2016 elections, panalo si Pang. Duterte sa Bukidnon, pero pagdating sa vice presidential race, si Leni Robredo ang nanguna sa probinsya.

Nakuha ni Robredo ang nasa 39.58% na kabuaang boto ng Bukidnon o katumbas ng 218,585 at pumangalawa lang si Marcos na may 131,468 o 23.80 porsyento.

Sa tala ng Commission on Elections, nasa 944,838 ang mga rehistradong botante sa probinsya ngayong darating na halalan.

Bukas naman inaasahang haharapin ni Marcos ang mga overseas Filipino workers sa isang programa sa hotel sa Pasay City.

