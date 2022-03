Mula sa League of Associations at the La Trinidad Vegetable Trading Post

MAYNILA — Nakakapasok sa bansa bilang misdeclared shipment ang mga puslit na carrot na naglipana sa ilang pamilihan, ayon sa Bureau of Plant Industry.

Napag-alaman ng mga awtoridad sa isang operasyon na idinedeklara ang mga carrot na bread making ingredients, gaya ng chapati, ani BPI director George Culaste.

"Kasi misdeclared po ang nangyayari diyan. Hindi po 'yan dinedeclare na plant and plant products. Hindi po kumukuha sa amin ng permit... Hindi namin ma-inspect. Wala kaming jurisdiction," aniya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes.

Inamin kamakailan ng mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet na nalulugi sila ng P2.5 million kada araw dahil sa mga smuggled na gulay.

Ayon sa League of Associations at the La Trinidad Vegetable Trading Post, itinatapon na lang nila ang mga ani dahil hindi ito nabebenta.

Umangal ang grupo na talamak pa rin ang mga smuggled carrot sa ilang pamilihan gaya ng Divisoria at Balintawak kahit nakipagdayalogo na ito sa Department of Agriculture at BPI.

Inamin ni Culaste na mayroong puslit na carrots at nakipag-usap na rin sila sa Bureau of Customs para paigtingin ang pagkilos kontra smuggling.

Nagsimula na rin aniya ang Customs na manghuli ng mga smuggled na gulay.

"Meron talaga kasi 'yung mga carrots na 'yan, na napakaganda talaga ng uri and then mas mura, kaya 'yun nga nakapasok dito sa atin... Meron talagang mga carrots na nakakapasok sa atin na smuggled po 'yan," aniya.