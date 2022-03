Ilang Pinoy sa UK, dumadaing sa hirap ng pag-renew ng passport

LONDON - Inirereklamo ng ilang Pinoy sa UK ang mabagal na sistema sa pag-apply at pag-renew ng passport sa Philippine Embassy.

Dismayado ang OFW na si Amanda dahil limang oras na siyang nakapila sa Philippine Embassy sa London. Ito’y para i-renew ang kanyang pasaporte.

“Imagine mo yung pila mo from 10 to 6, pumila ka hanggang ngayon tapos ire-resume ka nila ng 2 o’clock, hindi mo alam kung kailan ka matatapos.” sabi ni Amanda, OFW sa London.

Ang mas ikinadidismaya ni Amanda, ganito rin ang naranasan niya sa ibang mga napuntahang bansa.

"Akala ng marami, dahil nasa UK, mas magiging mabilis at systematic, tulad ng mga sangay ng ahensiya ng gobyerno dito. Nakakaumay sa totoong lang ba, kasi the same experience. Nanggaling pa ako sa Hong Kong, sa Consulate doon, ganoon ang problema, nagpunta ako ng Spain, ganun din, nandito na ako sa London, ganon pa rin,” dagdag ni Amanda.

Ayon kay Leah Arriola, alas otso pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga aplikante na galing pa sa iba’t ibang lugar sa United Kingdom.

Dumagsa ang overseas Pinoy kasunod ng abiso na bukas na muli ang embahada sa mga gustong mag walk-in para sa passport application at renewal.

Masaya ang maraming Pinoy sa balita lalo na ang mga hindi makakuha ng online appointment at expired na ang mga pasaporte.

Pero bumuhos din ang napakaraming reklamo dahil sa kakulangan umano ng sistema at limitado lang ang bilang ng kayang serbisyuhan ng tanggapan. Idinadaing din ng ilang netizen ang tila pag-isnab umano ng embahada sa kanilang mga tawag at email.

“Wala silang nasasagot sa mga email, tapos kapag pumunta sila dito, ang sabi mag-email daw uli. Magbibigay ng number, wala namang sumasagot,” saad ni Amanda.

Nagpaliwanag at humingi ng paumanhin naman ang embahada sa ating mga kababayan. Nag-sorry si Deputy Chief of Mission at Consul General Rhenita Rodriguez sa mga Pinoy sa UK.

“Ginagawa talaga namin ang aming buong makakaya. Humihingi kami ng paumanhin,” saad ni Rhenita Rodriguez, Deputy Chief of Mission at Consul General, Philippine Embassy sa UK.

Paliwanag ni Rodriguez, limitado ang kaya nilang maserbisyuhan.

“Meron tayong more than 200,000 Filipinos and Filipino-British citizens sa buong United Kingdom, and dahil sakop din natin ang Ireland, meron naman tayong more than 15,000 Filipinos sa Ireland, at ang embassy naman, merong mga 20 personnel,” dagdag ni Rodriguez.

Umaasa ang mga Pinoy sa UK na mas mapalawak at mapabuti pa ang serbisyo ng embahada.

“Mas maganda sana kung maayos nila yung website para sure talaga yung pagpunta mo dito sa London,” sabi ni Kate Anonuevo, nagpa-renew ng passport.

Sa ngayon, dalawampung walk-in applicants ang tinatanggap ng embahada, kada Lunes hanggang Biyernes. May 80 slots naman para sa isang piling Sabado kada buwan. Plano ng embahada na dagdagan pa ito bilang tugon sa panawagan ng mga Pinoy.

Makikita ang iba pang detalye sa Facebook page ng Philippine Embassy in the United Kingdom.

