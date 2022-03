Ilang Pinoy mula Ukraine, nabigyan ng Temporary Stay Permit sa France

FRANCE -Ilang Pilipino ang nabigyan ng Temporary Stay Permit sa France bilang refugees ng giyera sa Ukraine. Sampung milyong Ukrainians ang tinatayang lumikas mula nang atakehin ng Russia ang Ukraine noong February 24.

Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees pumalo na sa 3.6 milyon ang refugees sa mga karatig bansa sa Europa, higit dalawang milyon sa kanila ay nasa Poland.

Sa mandato ng European Union sa kanilang member states, kailangang bigyan ang Ukrainians ng right to stay at work sa mga bansang kukupkop sa kanila.

NICE

Sa Nice,hindi lang Ukrainians ang tumatakas sa giyera, kasama rin ang ilang Pilipino na sa halip umuwi ng Pilipinas nakipagsapalaran sa France. Kaya laking pasasalamat nila sa tulong ng International Relief Organisation na Secours Populaire Francais.

“Actually na- release na kanila ang 3- month working visa rito. So, we will (apply to) extend it to 6 months up to a year. ‘Yun ang aming tulong. It doesn’t matter na Ukrainan ka o Pilipino basta nagta-trabaho sila sa Ukraine. There is no discrimination about that, there are no boundaries, they will be treated like Ukrainians,” sabi ni Danny Cabellon ng Secours Populaire Francais.

Limang Pinoy ang sinagip ng grupo at nabigyan ng visa para makapagtrabaho sa France. Pero ‘di pa rin makalimutan ni Teresa Salonga ang bangungot ng giyera. Nang makausap siya ng ABS-CBN News, dinetalye niya ang takot na nararamdaman niya.

“Oras-oras nakakarinig ako ng malakas na pagsabog na talagang na parang mababasag ang bintana namin sa bahay. Talagang umiiyak ako noon kasi baka hindi na ako mabuhay pa,” sabi ni Teresa Salonga, sampung taon nang domestic worker sa Ukraine.

Limang araw at limang bansa rin ang tinawid ng mag-asawang Osting hanggang makarating ng Nice, France.

“Kinuha kami ng amo namin by car, kasi yung parents niya kinuha niya kaya sinabit kami,” sabi ni Irene at Tasio Osting, nakatakas sa gieyera sa Ukraine kasama ang asawa.

Nakipagsiksikan daw sila sa isang private vehicle kasama magulang ng kanyang amo para makaligtas. “Yung upuan ng isang tao, kaming mag-asawa pinagkasya,” paliwanag ni Irene.

PARIS

Apat na Pinay naman ang nakarating sa Paris mula Ukraine. Laking pasasalamat nila sa ibinigay na Temporary Permit to Stay in France. Kasama pa rito ng libreng tirahan, allowance na 450 Euros, libreng public transportation at ayuda sa pagkain.

“Kasi po kaninang umaga ninerbiyos kami na baka hindi kami makakuha ng papel ng convocation para sa prefecture pero po nang dumating si Miss Vivian Palma, bigla na lang kaming napasama sa mabibigyan ngayong umaga,” sabi ni Salvacion Verzo, Pinay galing sa Ukraine.

Tulad sa Nice may mga kababayang Pinoy din na tumulong sa kanila sa Paris.

“Galing sila sa Ukraine, kaya sinabi ko pwede natin samahan natin dito sa Porte de Versailles para magroon sila ng bahay pati automatic na papel dito sa France. Kung gusto nilang mag-stay dito sa France, puwede din sila mag-stay dahil pwede sila mag-apply ng resident card,” sabi ni Vivian Palma, President ng Sharing the Bread Association at AKOOFW Paris.

Maluwag ang France sa pagtanggap ng refugees mula sa Ukraine. Kaya toodo rin ang pagbibigay nila ng ayuda sa foreign nationals.

Ayon kay Cabellon, kahit walang maipakitang dokumento na dokumentado sa Ukraine, handa silang tumulong. Hanggang isang taon ang temporary visa na binibigay ng France sa mga refugees mula Ukraine.

Hindi rin required sa France ang visa pagpasok sa bansa kung mapatunayang galing sa Ukraine at tumatakas sa giyera.

(Kasama ang ulat ni Bong Agustinez sa France)

