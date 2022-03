Gigi De Lana, niyanig ang Abu Dhabi sa kanyang “Domination” concert

ABU DHABI - Kasunod ng matagumpay na concert sa Expo 2020 Dubai, naki-jam naman sa Abu Dhabi si Gigi De Lana kasama ang kanyang banda na Gigi Vibes at singer na si Sam Concepcion.

Marami ang maagang pumila sa National Theatre of Abu Dhabi para mapanood ang kanilang idolo. Pero sulit naman ang matagal na paghihintay ng fans ni Gigi sa Abu Dhabi, UAE. Ito rin kasi ang kauna-unahang Filipino event sa Abu Dhabi mula nang magkaroon ng pandemya.

“Excited na po akong makita si Gigi, matagal ko na siyang gustong makita hindi lang ako nakapunta sa Expo Dubai dahil nga andito ako sa Abu Dhabi at may trabaho ako. Idol ko po siya at pinapakinggan ko siya sa radyo, hindi ako makapaniwala,” sabi ni Emerita Santiago, Pinay sa Abu Dhabi.

“I tried first sa Dubai pero hindi ko kinaya dahil schedule whatsoever, may bayad man o wala I’m going to watch your concert right now,” sabi ni Kim Mabute, Pinay fan sa Abu Dhabi.

Natutuwa rin si Sam Concepcion na makasama si Gigi at ang kanyang banda sa concert.

“Im super excited at ready na ko mameet ang mga kapamilya natin dito sa Abu Dhabi and it would be a great,” sabi ni Sam Concepcion.

Ramdam naman ang saya ng fans na naki-sing along kay Gigi sa kanyang viral version ng “Bakit nga ba mahal kita.” Hindi makakalimutan ni Gigi ang init ng suporta ng global fans.

“Maraming maraming maraming salamat po sa inyo without you this wouldn’t be possible your presence, grabe po mas lalo po akong nagkaroon ng lakas ng loob na mag-perform at mainspire kayong lahat (kasama) ang Gigi Vibes, iba po talaga ang live audience sana maulit pa po ito,” sabi ni Gigi.

