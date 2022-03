Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Posibleng sa ikatlo o huling linggo ng Abril maaprubahan ng Food and Drug Administration ang emergency use authorization (EUA) sa pagtuturok ng ikalawang booster dose sa mga health worker, senior citizen at immunocompromised.

Sa Teleradyo, sinabi ni National Vaccination Operations Center chairperson Undersecretary Myrna Cabotaje na hinihintay na lang ang approval ng FDA sa revised EUA ng mga bakuna para sa 2nd booster shot.

Base sa pag-aaral, nakakatulong umano na panlaban sa mga bagong variant ang ikalawang booster shot.

"Hinihintay natin 'yung abiso kasi inaaral na ng Health Technology Assessment Council (HTAC) tapos 'yung guideliens nakakasa na, kailangan lang i-review batay sa mga approval na binigyan ng EUA at rekomendasyon ng HTAC," ani Cabotaje.

"Mga last week of April, hopefully tapos na ang ating, 'yung HTAC, yung ating FDA approval," dagdag niya.

Unang nasabi ni Dr. Aurora Macaballug ng Philippine Society of Endocrinology na base sa pag-aaral, nasa 53 porsiyento ng diabetic COVID-19 patients sa bansa ang namamatay matapos mahawahan ng sakit.

Dahilan aniya ito para magpa-booster shots na ang mga may comorbidity gaya ng diabetes, at iba pa.

Ayon sa datos ng ABS-CBN Investigative and Research Group, nasa 11,954,585 pa lang ng 65,804,988 may second dose at single-dose vaccines ang nakapagpaturok ng kanilang booster shots kontra COVID-19.