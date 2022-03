“Domination” concert ni Gigi De Lana at Gigi Vibes sa Bahrain matagumpay

MANAMA - Dinagsa ng mga Pilipino sa Bahrain ang “Domination” concert ni Gigi De Lana at ang Gigi Vibes band sa Crowne Plaza Hotel. Ang Bahrain ang last leg ng “Domination” Middle East tour ng grupo kasama si Sam Concepcion bilang guest performer.

“We are very happy na nadala natin dito si Gigi de Lana at Gigi Vibes band with Sam Concepcion. Sold out po ang ating crowd dito sa Crowne Plaza. Marami po sa ating mga kababayan ang hindi nakapasok pero wala na po tayong magagawa dun, dahil punong-puno na po ang venue. At hindi na po inallow ng ating hotel na magkaroon pa ng additional audiences,” sabi ni Ric Advincula, Pangulo ng Filipino Club Bahrain at head organizer.

“Grabe, sobrang awesome. Nakaka-speechless, ang galing po niya and you have brought so much joy to our kababayans here in Bahrain so maraming salamat po sa inyong lahat and congratulations for a very successful and sold out concert,” sabi ni Maria Paz Cortes, Charge d’ Affaires, Philippine Embassy – Bahrain.

“Sam is like my ultimate crush, I was in High School and Elementary na nauubos ung load ko kaka-vote sa kanya sa Little Big Star. I am so awed because (of) Gigi, she’s very viral ‘di ba sa Philippines. Very honored na nandito ako,” sabi ni Sheena Castillo, nanood ng concert.

Kahit mga ibang lahi, super bilib sa galing ni Gigi at ng kanyang banda. May ibang dumayo pa galing Saudi Arabia para lang makapanood ng concert.

“The concert was awesome. I just came out to smoke. It was just awesome, we love it, we love it,” sabi ni Vince Gloner, galing pa ng Saudi para manood ng concert ni Gigi at Gigi Vibes.

“We came across the bridge from Saudi Arabia just to see this show. Been planning on it for a week. Actually came to Bahrain twice so we can buy the tickets one weekend and then we came back this weekend. Watched it every morning and every afternoon on YouTube,” sabi ni John Cameaux, dumayo pa mula Saudi para manood ng concert.

Talagang unforgettable para kina Gigi at Sam kasama ang Gigi Vibes band ang Bahrain “Domination” concert.

“Super happy, 'di pa maka move on. Parang gusto pa namin mag-set ng isa pa. Nakakabitin tsaka ung sepanx na mangyayari this time sa tour namin dito sa Middle East. Tsaka ang galing kasi sold out kami sa Bahrain. Ramdam na ramdam namin yung pagmamahal nila,” sabi ni Gigi at Gigi Vibes band.

“It’s such an amazing feeling to share that with everybody. Gigi was amazing, the band was great and I am glad that I made it to this leg of shows. My first time here in Bahrain, absolutely love it,” sabi ni Sam.

