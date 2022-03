Dalagang isang linggong nawawala sa Cebu, natagpuan na

Matapos ang isang linggong paghahanap, natagpuan na nitong Miyerkules ang 18-anyos na si Jherica Lofranco Auman. Courtesy: Marifel Lofranco/Facebook



MANILA — Natagpuan na ng mga awtoridad sa Cebu ang dalagang si Jherica Lofranco Auman na mahigit isang linggo nang nawawala.

Ayon kay Cebu provincial police director Col. Engelbert Soriano, nitong Miyerkules ng gabi nahanap ang 18-anyos na si Auman sa isang bahay sa bayan ng Tabogon.

May kasamang lalaki si Auman nang matagpuan ito, pero hindi raw ito nobyo ng dalaga.

Mga 82 kilometro rin ang layo ng naturang bayan sa Consolacion kung saan nakatira si Auman at ang kanyang pamilya.

Kuwento ng ina ni Auman na si Marifel, nagtampo raw ang anak niya matapos pagsabihan ng ama nito kaya umalis ito ng bahay nang hindi nagpaalam.

Hindi raw kasi sanay si Auman na pinapagalitan ng ama, ani Marifel.

Dagdag pa ni Soriano, walang balak ang kapulisan na magsampa ng kaso laban sa kasamang lalaki ni Auman dahil kusang-loob na sumama ang dalaga sa kanya.

“Despite this development, we’re still continuing with the investigation kung ano talaga ‘yong nangyari,” ani Soriano.

Marso 22 nang mawala si Auman, ngunit nitong Linggo lang ipinaalam sa mga awtoridad ang kanyang pagkawala.

Nakabalik na si Auman sa kanyang pamilya sa Consolacion.

Dagdag pa ng ina niya, bantay-sarado na raw ang dalaga upang hindi na ito makapaglayas ulit.