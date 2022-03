Bagong bukas na Philipine Embassy sa Morocco pinasinayaan

RABAT - Makalipas ng tatlumpung taon, binuksan muli ng Department of Foreign Affairs ang Philippine Embassy sa Rabat, Morocco.

Pinasinayaan nina DFA Secretary Teodoro Locsin, Jr. at Ambassador Fouad Yazough, ang Director General for Bilateral Relations of the Ministry Foreign Affairs, African Cooperation, at Moroccans Residing Abroad (MFA) ang bagong bukas na Philippine Embassy.

(Rabat PE photo)

Binigyang diin ni Locsin ang kahalagahan ng muling pagbubukas ng Philippine Embassy sa Rabat makalipas ang tatlong dekada. Napapahon aniya ang okasyon sa nalalapit na anibersaryo ng Philippine-Morocco bilateral relationship sa 2025.

Marami ring oportunidad na maaring mabuksan sa pagkakaroon ng embahada sa Morocco. Nagsimula ang Philippine-Morocco diplomatic relations noong December 27, 1975. Isinara ang Philippine Embassy sa Morocco noong 1986 matapos ang People Power Revolution.

Nagkaroon ng pagkakataon si Locsin na makausap ang mga miyembro ng Filipino community sa Morocco.

Nangako naman si Locsin na pangangalagaan ng Philippine government ang karapatan at interes ng mga Pilipino sa Morocco. Dinaluhan din ang seremonya ng mga diplomat mula ASEAN at African embassies sa Rabat.

(Rabat PE photo)

Naroon din ang kinatawan ng Philippine Honorary Consulate sa Casablanca, mga opisyal ng Moroccan Ministry of Foreign Affairs at mga miyembro ng Filipino community. Ang Philippine Embassy ay matatagpuan sa Souissi, Rabat kung saan naroroon karamihan ng diplomatic missions.

Isang landing team ang dumating sa Rabat noong December 27, 2019. Nakumpleto naman ang staff ng Embassy noong September 2021.

(Rabat PE photo)

