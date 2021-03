SAPUL SA VIDEO: Pinay na lola walang habas na ginulpi sa New York

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Isang Pinay ang inatake kamakailan sa New York, ang pinakahuli sa humahabang listahan ng karahasan laban sa Asian community sa Amerika.

Kitang-kita sa security video ng isang gusali ang 'di pa kilalang lalaki na bigla na lang tinadyakan nang malakas ang isang 65-anyos na Filipina-American.

Naglalakad ang ginang papuntang simbahan.

Sa lakas ng sipa ay tumalsik at napahiga na lang ang biktima, pero 'di pa ito tinantanan ng suspek.

Kahit nasa sahig na ay patuloy ang pagsipa ng suspek hanggang sa lumakad ito paalis.

Masakit panoorin ang video para sa mga Fil-Ams, gaya nina Marni Halasa at Deidre Levy na kakandidato sa darating na eleksyon bilang city council members.

"I did watch it. It was really... Really makes me wonder who would ever even do anything like that just -- it's terrible... That has got to be stopped," ani Halasa.

"I was just very upset because this could happen to my mom, it could happen to my tita. And I would never want that to happen to anyone that I'm related to," sabi naman ni Levy.

May broken pelvis at nabagok ang ulo ng biktima, pero ligtas na siya at makaka-recover din ito, ayon sa mga doctor.

Galit na ang ilang Asian American leaders sa New York sa paglaganap ng tinatawag na "hate crime" laban sa mga Amerikanong may lahing Asyano.

Bukod sa walang agad na lumapit at tumulong sa Pilipina, pinagsarhan pa ito ng pinto ng security guard ng katapat na luxury apartment.

"How many times will you make us stand here and beg for help?... The appalling thing for all of this, the assailant said to her 'f*you you, don't belong here'. My response is, 'f*ck you! Yes I do'," sabi ni Jo-Ann Yu ng grupong Asian-American Federation.

Sa isang tweet, nangako si US President Joe Biden na gagawa sila ng hakbang para magkaroon ng initiative ang US Department of Justice para sugpuin ang mga anti-Asian crimes.

Sa isa ring tweet, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin na maiimpluwensyahan ng insidente ang foreign policy ng bansa, pero hindi siya nagbigay ng detalye ukol dito.

"This is gravely noted and will influence Philippine foreign policy. I might as well say it, so no one on the other side can say, 'We didn’t know you took racial brutality against Filipinos at all seriously.' We do," ani Locsin.

Sa isang tweet ng New York police nitong Miyerkoles (oras sa Pilipinas), sinabi nitong nahuli na ang suspek at sinampahan na rin ng reklamo.

Thanks to assistance from the public and excellent investigative work by @NYPDHateCrimes Detectives, the individual wanted for Monday’s assault of a 65 year-old Asian female, at 360 West 43rd St, was arrested and charged with Felony Assault as a Hate Crime. pic.twitter.com/ZQRVGZEAb2 — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) March 31, 2021

—Ulat ni Don Tagala, ABS-CBN News