Pandemic task force adviser pabor sa pagpapalawig ng ECQ sa NCR bubble

MAYNILA – Naniniwala ang adviser ng national task force na humahawak sa pandemic response ng bansa na kailangang palawigin ang enhanced community quarantine sa Metro Manila at 4 na karatig-lalawigan para makontrol ang pagkalat ng COVID-19.

Nakatakdang matapos sa Abril 4 ang ECQ, ang pinakamahigpit sa 4 lockdown levels ng gobyerno, na ipinatupad sa virus hotspots Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ito ang naging tugon sa pagdami ng mga bagong kaso ng COVID-19.

"Kung ako ang tatanungin lang, siyempre iyong health side maganda ay tuloy-tuloy, in fact, baka more than one week pa nga hanggang bumababa iyong reproductive number," ani Dr. Ted Herbosa, adviser ng National Task Force Against COVID-19.

Maliban sa pagtaas ng mga kaso, ilang ospital na rin ang nagsabi kamakailan na puno na ang kanilang kapasidad at may kakulangan din sa health workers.

Kung tatanungin din ang OCTA Research Group, mas mainam sana kung mapapalawig pa ang lockdown sa NCR at mga karatig-lalawigan nang isang linggo.

Hindi lang mas mababang reproduction number ang maidudulot anila nito kundi matutugunan din ang ilang problema tulad ng contact tracing.

"The contact tracing capacity has pretty much collapsed over the past few weeks because of the sheer number of cases. So we need a timeout to refresh our contact tracing to build new isolation and quarantine facilities," ani Fr. Nicanor Austriaco ng OCTA.

"This will allow us to exit the lockdown with decreasing but still high numbers that we can manage properly without risking another surge," dagdag niya.

Batid naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hindi perpekto ang pandemic response ng pamahalaan.

"We’re are not saying that we are excellent sa ginawa nating response na ito. Marami pa po tayong kakulangan," ani Vergeire.

"Pero as long as we can keep cases for this low, as long as we can still manage the severe cases in our hospitals, 'yan ang pinakabatayan natin para masabi na kayang-kaya natin na makalagpas dito sa obstacle ng kaso na meron tayo sa ngayon," aniya.

Ayon kay Vergeire, nang manghingi ang health workers ng "time out" noong nakaraang taon, bumilang pa muna ng 10 araw bago nakita ang pagbaba ng bilang ng mga kaso at 4 hanggang 6 na linggo bago tuluyang bumaba ang bilang ng mga nagpapaospital.

Noong Martes, bumaba ang reproduction number ng virus sa 1.72 mula 2.15 sa Quezon City, isa sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na naitatala sa Metro Manila.

Pero ayon sa OCTA, ang pagbaba ng reproduction number ay hindi nangangahulugang bumaba rin ang bilang ng mga nagkakasakit kundi babagal lang.

Nitong Miyerkoles, nakapagtala ang Pilipinas nang 6,128 dagdag na COVID-19 cases, dahilan para umakyat ang kabuuang bilang sa 747,288, kung saan 130,245 ang active cases o hindi pa gumagaling.

– Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

