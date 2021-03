Pagpasok sa bansa ng mga dayuhang seafarers, puwede pa rin ayon sa Immigration bureau

MAYNILA - Nilinaw ng Bureau of Immigration (BI) nitong Miyerkoles na papayagan pa rin ng ahensya ang pagpasok sa bansa ng mga dayuhang seafarers sa kabila ng mga ipinatutupad na travel restrictions ng pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa.

Sa isang pahayag, sinabi ng BI na papapasukin pa rin sa Pilipinas ang mga foreign seafarers basta’t mayroon silang maipapakitang mga valid 9(c) visa (seafarer's visa).

Ito'y sa gitna ng restrictions sa pagpasok ng mga dayuhan sa bansa dahil sa lumalalang pandemya.

Paliwanag ni Immigration Commissioner Jaime Morente, ang mga naturang tripulante ang magpapalit ng crew sa green lanes ng bansa.

Ang green lanes ay una nang inilunsad ng ahensya para sa plano nitong isulong na maging hub ang bansa sa pagpapalit ng crew ng mga barko sa international maritime vessels, sabi ni Immigration Bay Service Section Chief Alnazib Decampong.

“The entry of foreign seafarers that will undergo crew change is essential in keeping the maritime industry afloat... They are much-needed manpower especially in cargo vessels that transport goods in and out of the country,” ani Decampong.

Layunin din daw ng green lanes na mas mapadali ang pagbiyahe ng mga tripulante sa rehiyon sa panahon ng pandemya.

Matatagpuan ang naturang green lanes sa Maynila, Bataan, Batangas, Subic, Cebu at Davao.

Tanging ang mga Pilipino, kanilang mga magulang, asawa, at anak ang pinapayagang makapasok sa bansa mula abroad basta’t mayroong valid na visa, ayon sa ahensya.

Pinapapasok pa rin naman ang mga diplomats at miyembro ng international organization at kanilang mga dependents na may valid 9(e) visa o 47(a) 2 visa.

Ang sinumang dayuhan na mayroong emergency at humanitarian cases na papasok sa bansa ay kinakailangan namang may permiso mula sa Chairperson ng National Task Force Against COVID-19.

Samantala, ang mga foreign nationals na bahagi ng medical repatriation ay dapat may pag-endorso ng Department of Foreign Affairs Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs at Overseas Workers Welfare Administration.

Isinailalim sa ECQ simula noong Lunes hanggang Abril 4 ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal dahil sa pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19.

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News