Paggamit ng Stay Safe app imamandato sa LGUs; privacy firm may agam-agam

MAYNILA – Imamandato umano ng Department of the Interior and Local Government (DILG) sa mga local government unit (LGU) at establisimyento ang paggamit ng contact tracing app na Stay Safe, na inaasahang makatutulong upang maging mas mabisa ang contact tracing.

Sa ngayon, may 15 milyon users ang Stay Safe, na gamit sa 700 LGUs at 200,000 gusali sa buong bansa.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, puwede ring i-integrate ng mga LGU sa Stay Safe ang sarili nilang contact tracing app.

"Iyong ating mga kababayan sa Valenzuela, for example, can continue using the ValTrace app kasi iyong datos na makukuha sa ValTrace app, will be forwarded to StaySafe," paliwanag ni Malaya.

Ang contact tracing ang isa sa mga nakikitang hakbang na makatutulong upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19, bukod sa pag-test at pagtukoy sa mga nahawahan ng sakit, at pag-isolate sa mga ito.

Ayon sa app developer, Google Apple exposure notification (GAEN system) ang gamit nito para ma-detect ng app ang mga tao.

Bluetooth at hindi GPS ang gamit ng GAEN, kaya hindi umano nata-track ng app ang lokasyon ng mga gumagamit nito.

Kapag namarkahan sa app ang isang residente bilang confirmed, probable o suspected COVID-19 cases, malalaman kung saang mga establisimyento siya galing.

Pero naniniwala ang data privacy consulting firm na ePrivacyNow na dapat pa ring bantayan ang Stay Safe.

"Still, your location data can be accessed. And then at the same time, what's really alarming is they can get data coming from different accounts," ani ePrivacyNow CEO Israel Brizuela.

"That should be donated to DICT (Department of Information and Communications Technology), not really DILG. That connotes something that it's really a surveillance app," dagdag ni Brizuela.

Nagpaalala naman si DILG officer-in-charge Bernardo Florece Jr. sa publiko na ang required sa ilalim ng batas ang pagko-contact trace at puwedeng humarap sa parusa ang mga lalabag.

Magkakaroon din ng training at information drive sa mga gagamit ng app.

Noong Martes, inamin ni contact tracing czar Benjamin Magalong na bumababa ang efficiency ratio ng contact tracing.

Ipinaliwanag ni Magalong na mula 1:7, 1:3 hanggang 1:5 na lang ang efficiency ratio, kung saan ang nako-contact trace lang ay miyembro ng pamilya.

– Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News

