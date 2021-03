Mga nakumpiskang armas sa police raid sa Laguna tinanim umano: labor group

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Kinondena ng grupong Kilusang Mayo Uno (KMU) ang tinawag nitong pagtanim umano ng pulisya ng mga armas sa paghalughog nito sa dating opisina ng isang unyon sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna Martes ng tanghali.

Sa ulat ng Calabarzon Police, nakarekober ng 8 iba-ibang baril, 25 pampasabog, at mga bala sa raid nila sa bahay sa Bgy. Market Area.

Firearms, explosives & ammunition were turned up after police executed a search warrant on a labor union’s former office in Sta. Rosa, Laguna.



Labor group Kilusang Mayo Uno decries the confiscated arms as planted.



(📸: PRO 4A) pic.twitter.com/Nl3UMA8i8E — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 30, 2021

May dalang search warrant para sa isang Maritess David alyas Teacher Laly ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region (CIDG-NCR), CIDG-4A, Police Regional Office 4A, at Santa Rosa Police.

Hindi nadatnan sa bahay si David, na kinilala ng pulis bilang miyembro ng Alyansa ng Manggagawa sa Engklabo (AMEN), Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA-KMU), at Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU).

Kabilang sa mga nasabat ay 3 M16 rifle, 2 carbine rifle, 3 caliber .45 na baril, 9 na granada, 15 improvised explosive devices, Kinumpiska rin ang mga umano’y subersibong dokumento, mga plakard, streamers, at mga election paraphernalia.

Sabi ng pulis, ginagamit umano ang bahay bilang lagakan ng mga armas. Dagdag nila, dito isinasagawa ang orientation ng mga bagong miyembro ng AMEN at maging umano ng mga sasapi sa rebeldeng grupo.

Pero giit ng PAMANTIK-KMU sa isang pahayag na isang taon nang hindi ginagamit ng AMEN ang opisina. Pinagamit lang ito kamakailan para matuluyan ng mga manggagawa sa gitna ng lockdown at pagtugis sa mga kinukunekta sa rebelde.

Ani KMU: “Nang di matagpuan ang pinapatungkulan ng warrant, nagtanim ang mga [pulis] ng tila isang 'armory’."

Naglabas naman ng video ang OLALIA-KMU na kinuha noong gabi bago ang raid na patunay na walang mga nakatagong armas sa naturang bahay.

Binatikos ng mga grupo ang serye ng pag-aresto at pagpatay sa mga lider ng manggagawa sa Calabarzon, katulad ng tinaguriang “Bloody Sunday” noong March 7.

Noong Linggo, napatay naman sa pamamaril ng di pa kilalang salarin ang isang pinuno ng PAMANTIK-KMU na si Dandy Miguel.

Sabi ng KMU, inaasahan nila ang mas marami pang raid sa mga tanggapan ng iba pang progresibong grupo sa Southern Tagalog region.