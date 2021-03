Mag-ama nilusob at pinagbabaril ng nasa 15 armadong lalaki sa Malate

MAYNILA — Patay ang mag-ama sa Malate, Maynila nitong Martes matapos silang pagbabarilin ng higit isang dosenang lalaki sa kanilang bahay.

Nakilala ang mga biktimang sina Andrew at Melvin Soriano na taga-Barangay 692.

Base sa inisyal na report ng Manila Police District (MPD), tinatayang 15 lalaking may dalang long at short firearms na sakay ng 3 sasakyan ang dumating sa lugar at biglang tinutukan ng baril si Andrew na nakaupo sa labas ng kanilang bahay.

Pumasok naman sa bahay ang ibang mga salarin at kinaladkad palabas si Melvin.

Makikita sa kuha ng CCTV na sinubukan pang mamagitan ng isa nilang kaanak, pero pinagbabaril pa rin ang mga biktima.

Ayon sa MPD, naaresto na noong 2014 si Melvin dahil sa kasong robbery hold-up.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente.

Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima.

—Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News

MULA SA ARCHIVES

