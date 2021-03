'Ilang araw bago na-admit': Anak idinetalye ang kalbaryo ng amang pumanaw sa COVID-19

MAYNILA — Hirap nang makakuha ng kama sa mga ospital ang mga tinatamaan ng COVID-19 at namamatay na lang nang hindi nabibigyan ng sapat na atensiyon.

Sa TeleRadyo, ikinuwento ni alyas "Mac" ang sinapit ng 65 anyos na ama.

Pinag-antibiotics lang ang kanyang ama at pinauwi pero ibinalik din nila ito sa ospital dahil nahihirapan na.



Ayon kay Mac, buong araw na nakaupo lang sa wheelchair ang kanyang ama sa paghihintay bago nailipat sa tent dahil may nabakanteng kama matapos may namatay na COVID-19 patient.



Tumagal aniya nang 3 hanggang 4 na araw sa tent ang kanyang tatay bago naipasok sa loob nang may maawang nurse dahil nakitang nasisikatan ito ng araw.

"Hindi po siya aircon, magastos din po, kasi unang-una since marami nga pong naka-admit maraming naghihintay. Lahat po ng kama is may nakapuwesto na po kaya bibili ka po ng sarili mong kama, bibili ka ng sarili mong bentilador," aniya.

Bumagsak ang oxygen level ng tatay niya at nahirapan silang humanap ng oxygen tank, hanggang sa pumanaw na ang kanyang ama.

"Talagang ultimo mga nurse sinabi sa akin na talagang hanggang taas naghahanap po sila. Kahit 'yung mga tira-tira, para lang po maipagamit sa mga pasyente sa ibaba," sabi ni Mac.



Aminado si Health Undersecretary at treatment czar Leopoldo Vega na dinadagsa talaga ang mga ospital dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19. Aniya, nakakaalarma na ang hawahan ng naturang sakit ngayon.

"Iyong pagtaas nitong COVID cases ngayon compared with August or July of 2020, kakaiba talaga. Kasi itong present situation natin ngayon napaka-worrying and very alarming. This is already twice as much as we have of COVID new cases last year," sabi ni Vega nitong Miyerkoles.

Pero sabi ni Vega, ikinakasa na nila ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga ospital sa Metro Manila, na nasa enhanced community quarantine ngayon kasama ang mga karatig-lalawigan.

Isa sa paraan ng pamahalaan ay ang pagtatayo ng modular hospitals.

"Ang field hospital can be constructed in 45 days. Mayroon kaming proposal sa Lung Center for 88 beds at mayroon ding proposal for another extension sa QI (Quezon Institute) for 88 beds," ani Vega.

Tinitingnan na rin ang mga ospital sa mga probinsiya.



"There is a surge in different emergency rooms and even hospitals. That's why we are trying to coordinate for a possible referral in other regions outside of Metro Manila," sabi ni Vega.

Palalakasin din umano ang One Hospital Command Center na aminadong hindi kinakaya ang dagsa ng tawag mula sa mga kaanak ng may COVID-19.

"Currently we're hiring po ng mga coordinators and call takers po natin... We're currently waiting for the purchased na mga technologies po natin, equipment so that we can also improve po 'yung service po natin so ma-lessen din natin 'yung complaint po ng public and we can also serve the public better," sabi ni Dr. Bernadette Velasco, operations head ng programa.

Itinatag noong nakaraang taon ang One Hospital Command para sana sa pag-refer sa mga pasyente sa iba't ibang pasilidad kung saan may bakanteng kama para sa COVID-19 patients.

Para sa serbisyo ng One Hospital Command Center, maaaring i-download ang Pure Force Citizens app sa Google Playstore o tumawag sa kanilang mga linya na 886-505-00 at 0915-777-7777.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News

