Espenido, 2 iba pang pulis, nakapagpiyansa na sa kasong pagpatay

MAYNILA - Nakapagpiyansa na si Police Lt. Col. Jovie Espenido, isang pulis na malaki ang papel sa drug war ng administrasyon, at dalawa pang kasamang pulis sa kasong homicide na isinampa laban sa kanila.

Sumuko si Espenido at ang 2 pulis nitong Martes sa Ozamis City.

Para kay Espenido, panggigipit o harassment na maituturing ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Naniniwala rin siya na ang pamilyang Parojinog ang nasa likod nito.

Aniya, tauhan ng pamilyang Parojinog at miyembro ng Martilyo Gang ang mga napatay na mga suspek noon. Matatandaang ilang miyembro ng pamilya ang napatay at naakusahan ng mga awtoridad sa mga umano'y illegal drugs activities.

"Ganito pala talaga ang pulis nagtatrabaho naman tayo ng matino ganun pa man they also have the right to file a complaint. Halatang-halata naman hinawakan sila ng Parojinog at the time pero sa atin naman no regrets, sabi ko nga very specfic naman tayo as a law enforcer di natin maiiwasan ang ganun ang ginawa ng iba just to harass us at ganun pa man continue, on the go tayo sa law enforcement," aniya.

Naglabas ang Department of Justice ng warrant of arrest laban kay Espenido, Police Executive Master Sgt. Renato Martir Jr. at Police Cpl. Sandra Louise Bernadette Bantilan para sa kasong 6 counts ng homicide base sa isinampang reklamo ng isang Carmelita Manzano noong 2018.

Unang isinampa ni Manzano ang kaso laban sa tatlo dahil sa pagpatay umano nila sa kaniyang asawa na si Fancracio; anak na si Jerry; live-in partner ng kaniyang anak na si Victorino Mira Jr.; pamangkin na si Lito Manisan; live-in partner ng kanyang pamangkin na si Romeo Libaton; at isa pang Alvin Lapeña sa ginawang raid noong Hunyo 1, 2017 habang nagkakasiyahan sa isang selebrasyon sa kaniyang bahay sa Barangay Cabinti.

Nagsampa din ng kasong arbitrary detention si Manzano dahil sa ilegal niya umanong pagkakakulong sa loob ng 6 na araw sa Ozamiz City Police Station kasama ang kaniyang anak at mga pamangkin pero parehong ibinasura ito ng DOJ.

Naging kontrobersyal si Espenido sa pagkakaugnay sa mga police raid kung saan namatay ang mga mayor na sangkot umano sa ilegal na droga.

Siya ang nanguna sa operasyon kung saan napatay ang noo'y Ozamiz mayor Reynaldo Parojinog, asawa nito at ilan pang kaanak noong Hulyo 2017.

Siya rin ang hepe ng pulisya sa Albuera, Leyte noong napatay sa kaniyang selda si Mayor Rolando Espinosa noong Nobyembre 2016.

Noong Pebrero nang nakaraang taon, na-relieve si Espenido bilang deputy chief of operations ng Bacolod City Police. Ilang araw lang ang nakalipas, lumabas na dawit si Espenido sa narco-list ng gobyerno.

ulat ni Doland Castro, ABS-CBN News

